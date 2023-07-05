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В курганской школе ребёнку воткнули в глаз стекло от очков
Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины
Reuters: в Ираке похитили россиянку
Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек
Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
Медведев рассказал о способах завершить любую войну
В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты