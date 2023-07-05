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05 июля 2023, 19:30
В курганской школе ребёнку воткнули в глаз стекло от очков
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июля 2023, 19:20
Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины
ЗДОРОВЬЕ
05 июля 2023, 19:17
Reuters: в Ираке похитили россиянку
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июля 2023, 19:16
Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июля 2023, 19:14
Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек
ОБЩЕСТВО
05 июля 2023, 19:06
Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
ЗДОРОВЬЕ
05 июля 2023, 19:00
Медведев рассказал о способах завершить любую войну
ПОЛИТИКА
05 июля 2023, 18:48
В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 июля 2023, 18:47
Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты
КУЛЬТУРА