Слушать Радио 1

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02 декабря 22:40
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
Читать статью
02 декабря 21:42
В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
Читать статью
02 декабря 20:43
В форуме «Патриот – это Я» в Подмосковье приняли участие более 1 тыс человек
Читать статью
02 декабря 18:27
На форуме отцов в Подмосковье обсудили укрепление семейных ценностей
Читать статью
02 декабря 17:37
В Сергиевом Посаде открыли первый в сезоне подмосковный ёлочный базар
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Топ 5 новостей
Врач Рябов назвал главный способ защититься от гриппа
Политолог Шаповалов заявил об «эволюции взглядов Зеленского»
Писатель Чудинова раскрыла опасность закона об ЛГБТ-пропаганде
Почему спецоперация на Украине затянулась? – Военный эксперт Сивков
Предназначенное для ведения СВО боевое оружие продолжит пополнять нелегальный рынок РФ
За что Россию хотят признать «спонсором терроризма»? – Юрист Исполинов
Международная акция «Тест по истории Отечества» пройдет в Подмосковье
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Названы причины, почему россияне не хотят ходить к психотерапевту
Почему использованное растительное масло не подходит для заправки авто – мнение энергетика
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
02 декабря 2022 23:49
Благоустройство Гремячего ключа в Сергиевом Посаде подходит к концу
02 декабря 2022 23:32
Новогодние ёлки зажгли в парках Сергиево-Посадского округа
Сергиев Посад ёлки
02 декабря 2022 23:00
Конкурс патриотической песни провели в Волоколамской гимназии
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02 декабря 2022 22:59
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02 декабря 2022 22:51
Прокуратура Москвы выясняет причину пожара на Микояновском мясокомбинате
пожар прокуратура
02 декабря 2022 22:50
В Московской области подвели итоги конкурса молодых учителей
Московская область Подмосковье
02 декабря 2022 22:46
Под завалами пород на руднике в Забайкалье оказался человек
происшествие золото
02 декабря 2022 22:40
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
Московская область Подмосковье
02 декабря 2022 22:40
Запад не может восполнить резервы боеприпасов, поставленных Украине
США Европа
02 декабря 2022 22:30
Глава МАГАТЭ Гросси: Мы приближаемся к соглашению по безопасности ЗАЭС
Россия Европа
02 декабря 2022 22:29
Землю для бизнеса без торгов в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
земля экономика
02 декабря 2022 22:29
В США не стали комментировать получение Сноуденом российского паспорта
США Россия
02 декабря 22:40
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
Читать статью
02 декабря 21:42
В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
Читать статью
02 декабря 20:43
В форуме «Патриот – это Я» в Подмосковье приняли участие более 1 тыс человек
Читать статью
02 декабря 18:27
На форуме отцов в Подмосковье обсудили укрепление семейных ценностей
Читать статью
02 декабря 17:37
В Сергиевом Посаде открыли первый в сезоне подмосковный ёлочный базар
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Врач Рябов назвал главный способ защититься от гриппа
Политолог Шаповалов заявил об «эволюции взглядов Зеленского»
Писатель Чудинова раскрыла опасность закона об ЛГБТ-пропаганде
Почему спецоперация на Украине затянулась? – Военный эксперт Сивков
Предназначенное для ведения СВО боевое оружие продолжит пополнять нелегальный рынок РФ
За что Россию хотят признать «спонсором терроризма»? – Юрист Исполинов
Международная акция «Тест по истории Отечества» пройдет в Подмосковье
Военный эксперт Баранец раскрыл ближайшие планы армии России в зоне СВО
Названы причины, почему россияне не хотят ходить к психотерапевту
Почему использованное растительное масло не подходит для заправки авто – мнение энергетика
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
02 декабря 2022 23:49
Благоустройство Гремячего ключа в Сергиевом Посаде подходит к концу
02 декабря 2022 23:32
Новогодние ёлки зажгли в парках Сергиево-Посадского округа
Сергиев Посад ёлки
02 декабря 2022 23:00
Конкурс патриотической песни провели в Волоколамской гимназии
конкурс школьники
02 декабря 2022 22:59
В Харьковской области уничтожена генерирующая энергосистема
энергетика Украина
02 декабря 2022 22:51
Прокуратура Москвы выясняет причину пожара на Микояновском мясокомбинате
пожар прокуратура
02 декабря 2022 22:50
В Московской области подвели итоги конкурса молодых учителей
Московская область Подмосковье
02 декабря 2022 22:46
Под завалами пород на руднике в Забайкалье оказался человек
происшествие золото
02 декабря 2022 22:40
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
Московская область Подмосковье
02 декабря 2022 22:40
Запад не может восполнить резервы боеприпасов, поставленных Украине
США Европа
02 декабря 2022 22:30
Глава МАГАТЭ Гросси: Мы приближаемся к соглашению по безопасности ЗАЭС
Россия Европа
02 декабря 2022 22:29
Землю для бизнеса без торгов в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
земля экономика
02 декабря 2022 22:29
В США не стали комментировать получение Сноуденом российского паспорта
США Россия

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Новости

02 декабря 2022 23:49
Благоустройство Гремячего ключа в Сергиевом Посаде подходит к концу
02 декабря 2022 23:32
Новогодние ёлки зажгли в парках Сергиево-Посадского округа
02 декабря 2022 23:00
Конкурс патриотической песни провели в Волоколамской гимназии
02 декабря 2022 22:59
В Харьковской области уничтожена генерирующая энергосистема
02 декабря 2022 22:51
Прокуратура Москвы выясняет причину пожара на Микояновском мясокомбинате
02 декабря 2022 22:50
В Московской области подвели итоги конкурса молодых учителей
02 декабря 2022 22:46
Под завалами пород на руднике в Забайкалье оказался человек
02 декабря 2022 22:40
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
02 декабря 2022 22:40
Запад не может восполнить резервы боеприпасов, поставленных Украине
02 декабря 2022 22:30
Глава МАГАТЭ Гросси: Мы приближаемся к соглашению по безопасности ЗАЭС
02 декабря 2022 22:29
Землю для бизнеса без торгов в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
02 декабря 2022 22:29
В США не стали комментировать получение Сноуденом российского паспорта
02 декабря 2022 22:21
Второй ранг сложности присвоен пожару на Микояновском мясокомбинате
02 декабря 2022 22:15
В Астраханской области разбираются в ситуации с массовой гибелью собак
02 декабря 2022 21:59
Более 10 человек эвакуировали из горящего Микояновского мясокомбината
02 декабря 2022 21:51
На западе Москвы извлекли вмерзшее в лёд тело женщины
02 декабря 2022 21:51
Туристы из России стали всё чаще ездить в Узбекистан
02 декабря 2022 21:45
В Балашихе заработал самый большой каток в городе
02 декабря 2022 21:42
В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
02 декабря 2022 21:37
В США заявили о неготовности Зеленского к переговорам с Россией
02 декабря 2022 21:24
Шольц заявил о важности возвращения к мирному порядку с Россией
02 декабря 2022 21:22
Экс-советник Госдепа США назвал нормой удары по энергетике противника
02 декабря 2022 21:20
В Волоколамске началось строительство ледовой арены
02 декабря 2022 21:12
Лукашенко рассказал, кем мечтал стать
02 декабря 2022 21:05
В селе Осташёво откроют стелу «Населённый пункт воинской доблести»
02 декабря 2022 20:50
Кличко предупредил киевлян о возможных трудностях в условиях зимы
02 декабря 2022 20:50
Киево-Печерская лавра перерегистрирована на ПЦУ
02 декабря 2022 20:43
В форуме «Патриот – это Я» в Подмосковье приняли участие более 1 тыс человек
02 декабря 2022 20:27
Евросоюз договорился о введении лимита цен на нефть из России
02 декабря 2022 20:14
Более 90 российских спортсменов добровольно отправятся в зону СВО
02 декабря 2022 20:11
Южная Корея вошла в плей-офф чемпионата мира в Катаре
02 декабря 2022 20:06
На стадионе «Металлист» в Королёве откроют каток
02 декабря 2022 19:48
Стало известно о пожаре на нефтебазе Шахтерска после попадания снарядов ВСУ
02 декабря 2022 19:35
Более 2 тыс жителей Королёва приняли участие в тестировании по военной истории
02 декабря 2022 19:26
ВСУ нанесли ракетные удары по Шахтерску
02 декабря 2022 19:18
В Московской области для ликвидации заторов отладили работу 150 светофоров
02 декабря 2022 19:17
Озвучена основная тема оперативного совещания Путина с Совбезом
02 декабря 2022 19:08
Болгария поможет Украине стрелковым оружием и боеприпасами
02 декабря 2022 18:55
В ВОЗ заявили, что 90 % населения мира обладают иммунитетом к COVID-19
02 декабря 2022 18:54
В подмосковном Минтрансе напомнили правила перевозки новогодних ёлок
02 декабря 2022 18:36
Задержан подозреваемый в похищении москвича из-за 250 биткоинов
02 декабря 2022 18:35
Собянин встретился с московскими медиками в Луганске
02 декабря 2022 18:27
На форуме отцов в Подмосковье обсудили укрепление семейных ценностей
02 декабря 2022 18:25
Собянин побывал в зоне проведения спецоперации в ЛНР
02 декабря 2022 18:24
Турция призвала Запад убедить Украину начать переговоры
02 декабря 2022 18:16
Мощный пожар произошел в металлическом ангаре в ТиНАО
02 декабря 2022 18:10
Рогозин заявил о сотнях космических аппаратов Запада, работающих на ВСУ
02 декабря 2022 18:05
Надежды ВОЗ на окончание пандемии COVID-19 не оправдались
02 декабря 2022 18:04
Рогозин раскрыл, чем занимается возглавляемая им группа советников в Донбассе
02 декабря 2022 17:54
В Волоколамске запускают современное оборудование для очистки воздуха
02 декабря 2022 17:51
Рогозин перечислил свои достижения на посту гендиректора «Роскосмоса»
02 декабря 2022 17:48
В России хотят ввести уголовное наказание для «магов»
02 декабря 2022 17:37
В Сергиевом Посаде открыли первый в сезоне подмосковный ёлочный базар
02 декабря 2022 17:37
Замглавы главного управления МЧС по столице Зотов арестован в Москве
02 декабря 2022 17:33
Рогозин рассказал, когда закончится спецоперация
02 декабря 2022 17:27
В Мытищах началось строительство второго этажа детско-взрослой поликлиники
02 декабря 2022 17:26
Путин поручил выстраивать помощь инвалидам с учётом их индивидуальных особенностей
02 декабря 2022 17:24
ВСУ опять обстреляли центр Донецка
02 декабря 2022 17:20
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Запорожской области
02 декабря 2022 17:12
Экономист Колташов объяснил активность переговоров Шольца и Макрона
02 декабря 2022 17:11
«Укрэнерго» предъявит России счет за разрушенные объекты инфраструктуры
02 декабря 2022 17:08
Медведев назвал украинских властей врагами православной веры
02 декабря 2022 17:02
Путин признался, что занимался гончарным делом
02 декабря 2022 16:56
Путин встретится с членами СПЧ
02 декабря 2022 16:51
В Одинцове мужчина встретил из роддома жену с дочкой на упряжке с оленями
02 декабря 2022 16:50
Мосгорсуд не изменил приговор сыну экс-премьера Дагестана за убийство студентки
02 декабря 2022 16:41
Политолог Васильев заявил, что США хотят устроить шоу за счет России
02 декабря 2022 16:39
Путин поручил оказать всестороннюю качественную помощь пострадавшим в СВУ
02 декабря 2022 16:33
Еще одна воспитательница из Екатеринбурга избила ребенка
02 декабря 2022 16:23
В Москве задержан телефонный мошенник
02 декабря 2022 16:20
Открытие зимнего сезона в Королёве собрало 2,5 тыс зрителей
02 декабря 2022 16:16
В Волоколамском округе капитально отремонтировали 16 домов
02 декабря 2022 16:14
В Одинцове под лед провалился трактор
02 декабря 2022 16:07
Стало известно, сколько в России безработных
02 декабря 2022 16:00
Всех новорождённых в Подмосковье проверят на спинально-мышечную атрофию
02 декабря 2022 16:00
В Донецке был ранен ребёнок при обстреле ВСУ
02 декабря 2022 15:52
Аналитик Юшков рассказал, как будет меняться цена на нефть
02 декабря 2022 15:51
Из-за Эболы в Великобритании российские аэропорты перейдут на усиленный контроль
02 декабря 2022 15:43
В музее Сергиева Посада на Новый год устроят балет среди мундиров и ёлки с императрицей
02 декабря 2022 15:39
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
02 декабря 2022 15:36
Участницам конкурса красоты в Свердловской области подарили мусорные пакеты, бахилы и перчатки
02 декабря 2022 15:33
Как подмосковные волонтёры помогают участникам СВО
02 декабря 2022 15:32
В Госдуме оценили идею о создании генетических паспортов для детей-сирот
02 декабря 2022 15:29
В Можайске спасли жизнь пациента с разрывом аорты
02 декабря 2022 15:24
В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, как получить налоговый вычет за покупку жилья
02 декабря 2022 15:23
Политолог Журавлев рассказал, когда США и РФ сядут за стол переговоров
02 декабря 2022 15:22
Пырнувшая ножом женщину в метро бунтарка пообещала извиниться
02 декабря 2022 15:20
ООН начала изучение видео казни российских военнопленных
02 декабря 2022 15:14
Кафе-пиццерию построят в городском округе Бронницы
02 декабря 2022 15:08
В Чебоксарах более 30 рыбаков оказались в ловушке на уплывшей льдине
02 декабря 2022 15:07
Глава Минздрава заявил о росте заболевших COVID-19
02 декабря 2022 15:05
В Москве ожидается «барическая гора»
02 декабря 2022 15:01
Новак оценил действия Польши на нефтегазовом рынке
02 декабря 2022 14:51
Подростка нашли повешенным на цепочке от боксерской груши в Москве
02 декабря 2022 14:50
Минобороны РФ: В Часовом Яру поражен пункт дислокации иностранных наемников
02 декабря 2022 14:48
Стало известно о локализации вспышки менингита в Подмосковье
02 декабря 2022 14:47
Жительница Подмосковья при оформлении пособия узнала, что числится умершей
02 декабря 2022 14:46
Что нужно надевать, чтобы не замерзнуть — советы иммунолога Лапа
02 декабря 2022 14:40
Число пострадавших при обстреле Донецка войсками возросло до пяти
02 декабря 2022 14:39
Мать Саакашвили заявила, что он не вернется в политику
Чаты
Третий этап турнира по самбо памяти Сергея Тропинова проходит в Сергиевом Посаде
3 декабря - 00:40
0
Новогодние ёлки зажгли в парках Сергиево-Посадского округа
3 декабря - 00:34
0
Благоустройство Гремячего ключа в Сергиевом Посаде подходит к концу
2 декабря - 23:53
0
В Харьковской области уничтожена генерирующая энергосистема
2 декабря - 23:02
0
Конкурс патриотической песни провели в Волоколамской гимназии
2 декабря - 23:01
0
В Москве возник пожар на крыше нежилого здания
2 декабря - 22:56
0
В Московской области подвели итоги конкурса молодых учителей
2 декабря - 22:52
0
Под завалами пород на руднике в Забайкалье оказался человек
2 декабря - 22:49
0
Запад не может восполнить резервы боеприпасов, поставленных Украине
2 декабря - 22:43
0
Зимний сезон откроют в 55 подмосковных парках
2 декабря - 22:42
0
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Россиянам напомнили о тратах на переоценку кадастровой стоимости недвижимости
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Россиянам напомнили о тратах на переоценку кадастровой стоимости недвижимости
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Россиянам напомнили о тратах на переоценку кадастровой стоимости недвижимости
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Россиянам напомнили о тратах на переоценку кадастровой стоимости недвижимости
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«Радио 1» вещает на FM‑частотах в 55 городах Московской области:
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Лыткарино
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО"Вэллком-ТВ" , самонастройка
Люберцы
«Радио 1» и радио «Книга»
Можайск
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» – Можайск
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор ООО "АЙТИПЕКС" , самонастройка
Мытищи
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТВ МЫТИЩИ" , 111 кнопка
Наро-Фоминск
«Радио 1» и «Вести FM»
Одинцово
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор АО ТРК Одинцово , 101 кнопка
Городское радио: Есть
Озёры
«Радио 1» и «Вести FM»
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Орехово-Зуево
«Радио 1» и «Вести FM»
Подольск
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и радио «Книга»
«Радио 1» – Подольск
Кабельный оператор ООО "КВАРЦ ТЕЛЕКОМ" , 51, 111, самонастройка
Пушкино
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "Битрейс Телеком" , 994 кнопка
Раменское
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИЭЛ" , 402 частота
Реутов
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "ПАНАТЕЛ" , 34 кнопка
Рошаль
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Вести FM»
«Радио 1» – Рошаль
Кабельный оператор ООО "ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" , самонастройка
Руза
«Радио 1» и «Вести FM»
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРТЭКС" , самонастройка
Городское радио: Есть
Серебряные Пруды
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Радио Родных Дорог»
«Радио 1» – Серебряные Пруды
Кабельный оператор ООО "Спейс-Телеком" , самонастройка
Серпухов
«Радио 1» и «Вести FM»
Кабельный оператор ООО "ГАРАНТ-ПЛЮС" , самонастройка
Солнечногорск
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "НОРБИ" , 1. Пакет социальный - 111 2. Пакет Базовый - 204
Городское радио: Есть
Талдом
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» – Талдом
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор ООО "ОКНО-ТВ" , 159 кнопка
Фрязино
«Радио 1» и радио «Книга»
Химки
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор Акционерное общество "Химки-СМИ" , 111 кнопка
Черноголовка
«Радио 1» и радио «Книга»
Шатура
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Вести FM»
«Радио 1» – Шатура
Кабельный оператор ООО "ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" , самонастройка
Щёлково
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ЩЁЛКОВО" , 111 (цифров.) 43 (аналогов.)
Электросталь
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО Элтекс , самонастройка
Сводная сетка вещания "Радио 1"
«Радио 1» вещает на FM‑частотах в 55 городах Московской области:
Города
Вещания
12 городов:
Дубна, Егорьевск, Кашира, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Озёры, и др.
1 городов:
Зарайск,
7 городов:
Можайск, Подольск, Серебряные Пруды, Талдом, Рошаль, Шатура, Клин,
7 городов:
Серебряные Пруды, Лотошино, Волоколамск, Можайск, Руза, Озёры, Талдом,


33 городов:
Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, и др.
Программы Будни:
Дайджест новостей – 01:57, 05:57, 07:57, 08:57, 09:57, 10:57, 13:57, 14:57, 16:57, 17:57, 19:57, 20:57, 22:57, 23:57
Новости, актуальные события, интервью, программы: 06:45, 11:45, 12:45, 13:45, 16:45, 17:45, 18:45, 21:45, 00:45, 02:45, 03:45, 04:45.
«Территория Подмосковья» (новости муниципалитетов) – 16:45, 17:45, 21:45,
Выходные Дайджест новостей – 01:57, 05:57, 07:57, 08:57, 09:57, 10:57, 14:57, 15:57, 19:57, 20:57, 22:57, 23:57
Новости, актуальные события, интервью, программы: 06:45, 11:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:45, 00:45, 02:45, 03:45, 04:45. 		Новости:
06:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 (будни)
Информационная программа «Самое время»:
будни:
06:03 – 07:00, 11:03 – 12:00, 13:03 – 14:00, 15:03 – 16:00, 17:03 – 18:00, 18:03 – 19:00, 19:03 – 20:00
Суббота:
15:03 – 16:00 17:03 – 18:00
Воскресенье
13:03 – 14:00  		Новости:
09:00 - 18 часов (каждый час по будням)
Информационная программа «Самое время»:
с 11:00 до 16:00
«Открытая студия»:
08:00-08:30, 09:00-09:30, 10:05 – 10:30 – 11:00, 14:03 – 14:30, 18:03 – 19:00, 20:00 – 20:30
«Бизнес-ланч»
07:00 – 07:30, 09:34 - 10:00, 19:34 – 20:00
«Дорога домой»:
ср. 16:05 – 17:00
«Хочу на дачу!»
Чт. 17:03 – 18:00
«Практическая работа»:
ср. 17:05 – 18:00
«Включи психолога»:
чт, 15:30 – 16:00
«Синемания. Область культуры»:
Пт. 16:05 – 18:00  		Новости:
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (будни)
Информационная программа «Самое время»
06:15 – 06:45 (ежедневно)
Рубрики:
Пн. «Подмосковье рулит»
- 14:28, 20:28 Вт.
«Точка на карте»
- 14:28, 20:28 Ср.
«Точка на карте»
- 14:28, 20:28 Чт.
«Максимальный репост»
- 14:28, 20:28 Пт.
«Афиша»
- 14:28, 20:28 		Новости: <br>
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (будни) <br>
<span style="color: #652c91;"><b>Информационная программа «Самое время»</b></span> <br>
06:15 – 06:45 (ежедневно) <br>
Рубрики: <br>
Пн. «Подмосковье рулит» <br>
- 14:28, 20:28 Вт.<b></b> <br>
«Точка на карте» <br>
- 14:28, 20:28 Ср. <br>
«Точка на карте» <br>
- 14:28, 20:28 Чт. <br>
«Максимальный репост» <br>
- 14:28, 20:28 Пт. <br>
«Афиша»<br>
 - 14:28, 20:28  		Новости:
08:00,
12:00,
16:00,
20:00,
00:00,
04:00
(будни) 		Новости:
Хронометраж – 2,5 минуты
Выходят в периоде:
12:10 – 12:30
13:10 – 13:30
14:10 – 14:30
15:10 – 15:30
16:10 – 16:30
17:10 – 17:30
18:10 – 18:30
(будни)
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