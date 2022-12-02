Слушать Радио 1

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«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
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Писатель Чудинова раскрыла опасность закона об ЛГБТ-пропаганде
Почему спецоперация на Украине затянулась? – Военный эксперт Сивков
Предназначенное для ведения СВО боевое оружие продолжит пополнять нелегальный рынок РФ
За что Россию хотят признать «спонсором терроризма»? – Юрист Исполинов
Международная акция «Тест по истории Отечества» пройдет в Подмосковье
Военный эксперт Баранец раскрыл ближайшие планы армии России в зоне СВО
Названы причины, почему россияне не хотят ходить к психотерапевту
Почему использованное растительное масло не подходит для заправки авто – мнение энергетика
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований