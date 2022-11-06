Слушать Радио 1

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«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
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Военный эксперт Сивков: Россия продолжит наступление в декабре
Сенатор Башкин предложил лишать прав злостных нарушителей ПДД
Генерал-майор Макарук объяснил, зачем продлевать срочную службу
В Госдуме призвали запретить вылов млекопитающих для дельфинариев
Политолог Брутер раскрыл страшные последствия возвращения РФ в «зерновую сделку»
Аналитик Танкаев предсказал полное эмбарго на поставку энергоресурсов в Британию
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
06 ноября 2022 14:47Почти 120 учеников из трёх школ Дубны приняли участие в проекте «Билет в будущее»
06 ноября 2022 13:33В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы