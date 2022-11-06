Слушать Радио 1

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13:33 В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы 13:31 Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства 11:13 Психолог Идзиковский назвал противоядие от обращения к магам и волшебникам 19:36 «Ночь искусств» в музеях Подмосковья посетили более 20 тыс человек 16:00 Выяснились подробности возникновения пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме 13:14 Жителям Подмосковья рассказали, как сдать на переработку бумагу и картон 13:09 Минобороны РФ: в Подмосковье завершается подготовка мобилизованных 12:46 Задержан предполагаемый виновник пожара в клубе в Костроме 11:24 Суточное число госпитализаций больных COVID-19 в России упало более чем на 50% 10:16 В ФСБ обнародовали число выездов россиян за границу 09:29 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Костроме 14:20 Владимир Путин заявил о необходимости переселения жителей Херсона 18:18 Москва перед праздничными выходными встала в девятибалльных пробках 17:30 Infiniti объявил об уходе с российского рынка 17:11 Два мотоциклиста проехали по пешеходному Павшинскому мосту 16:52 Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «107 на 107» 16:31 В Подмосковье появится Международный историко-культурный кластер «Менделеев» 16:05 Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра просвещения Ракову 12:39 В подмосковном доме журналиста Караулова проводят обыск по делу о клевете 11:21 Британский посол побывала в МИДе России после заявлений о причастности Лондона к атаке на Севастополь
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06 ноября 13:33
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
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06 ноября 13:31
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
Читать статью
06 ноября 11:13
Психолог Идзиковский назвал противоядие от обращения к магам и волшебникам
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06 ноября 09:36
В Московском регионе 6 ноября ожидается до 4 градусов тепла
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05 ноября 16:00
Выяснились подробности возникновения пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме
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Из дома с любовью. Письма родных военнослужащих ко Дню народного единства
Россиян предостерегли от покупки алкоголя из недружественных стран
Военный эксперт Сивков: Россия продолжит наступление в декабре
Сенатор Башкин предложил лишать прав злостных нарушителей ПДД
Генерал-майор Макарук объяснил, зачем продлевать срочную службу
В Госдуме призвали запретить вылов млекопитающих для дельфинариев
Политолог Брутер раскрыл страшные последствия возвращения РФ в «зерновую сделку»
Аналитик Танкаев предсказал полное эмбарго на поставку энергоресурсов в Британию
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
06 ноября 2022 15:21
«Ночь искусств» провели в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Минкультуры МО Ночь искусств
06 ноября 2022 14:47
Почти 120 учеников из трёх школ Дубны приняли участие в проекте «Билет в будущее»
Дубна школьники
06 ноября 2022 14:46
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снежных зарядах
погода синоптики
06 ноября 2022 14:18
Брынцалов посетил церемонию освящения храма в Балашихе
Подмосковье Игорь Брынцалов
06 ноября 2022 14:03
Стало известно, как низкие температуры влияют на гаджеты
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Одна из ракет ВСУ попала в шлюз дамбы Каховской гидроэлектростанции
Россия Украина
06 ноября 2022 13:33
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
огород
06 ноября 2022 13:31
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
День народного единства 4 ноября
06 ноября 2022 12:48
Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Одинцовском округе
ГИБДД Одинцово
06 ноября 2022 12:35
Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе
Балашиха патриарх Кирилл
06 ноября 2022 11:48
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
ЧП самолёт
06 ноября 13:33
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
Читать статью
06 ноября 13:31
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
Читать статью
06 ноября 11:13
Психолог Идзиковский назвал противоядие от обращения к магам и волшебникам
Читать статью
06 ноября 09:36
В Московском регионе 6 ноября ожидается до 4 градусов тепла
Читать статью
05 ноября 16:00
Выяснились подробности возникновения пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме
Читать статью
Топ 5 новостей
Россиянам рассказали, как создать денежную «подушку безопасности»
В России предложили ввести программу социального жилья в РФ
Из дома с любовью. Письма родных военнослужащих ко Дню народного единства
Россиян предостерегли от покупки алкоголя из недружественных стран
Военный эксперт Сивков: Россия продолжит наступление в декабре
Сенатор Башкин предложил лишать прав злостных нарушителей ПДД
Генерал-майор Макарук объяснил, зачем продлевать срочную службу
В Госдуме призвали запретить вылов млекопитающих для дельфинариев
Политолог Брутер раскрыл страшные последствия возвращения РФ в «зерновую сделку»
Аналитик Танкаев предсказал полное эмбарго на поставку энергоресурсов в Британию
Цитата дня
«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »
Владимир Брутер
политолог Международного института гуманитарно-политических исследований
06 ноября 2022 15:21
«Ночь искусств» провели в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Минкультуры МО Ночь искусств
06 ноября 2022 14:47
Почти 120 учеников из трёх школ Дубны приняли участие в проекте «Билет в будущее»
Дубна школьники
06 ноября 2022 14:46
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снежных зарядах
погода синоптики
06 ноября 2022 14:18
Брынцалов посетил церемонию освящения храма в Балашихе
Подмосковье Игорь Брынцалов
06 ноября 2022 14:03
Стало известно, как низкие температуры влияют на гаджеты
телефон мороз
06 ноября 2022 14:02
Одна из ракет ВСУ попала в шлюз дамбы Каховской гидроэлектростанции
Россия Украина
06 ноября 2022 13:33
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
огород
06 ноября 2022 13:31
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
День народного единства 4 ноября
06 ноября 2022 12:48
Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Одинцовском округе
ГИБДД Одинцово
06 ноября 2022 12:35
Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе
Балашиха патриарх Кирилл
06 ноября 2022 11:48
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
ЧП самолёт

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Новости

06 ноября 2022 15:21
«Ночь искусств» провели в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
06 ноября 2022 14:47
Почти 120 учеников из трёх школ Дубны приняли участие в проекте «Билет в будущее»
06 ноября 2022 14:46
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снежных зарядах
06 ноября 2022 14:18
Брынцалов посетил церемонию освящения храма в Балашихе
06 ноября 2022 14:03
Стало известно, как низкие температуры влияют на гаджеты
06 ноября 2022 14:02
Одна из ракет ВСУ попала в шлюз дамбы Каховской гидроэлектростанции
06 ноября 2022 13:33
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
06 ноября 2022 13:31
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
06 ноября 2022 12:48
Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Одинцовском округе
06 ноября 2022 12:35
Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе
06 ноября 2022 11:48
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
06 ноября 2022 11:18
Глава Чехова посетил ветеранов и семьи мобилизованных
06 ноября 2022 11:13
Психолог Идзиковский назвал противоядие от обращения к магам и волшебникам
06 ноября 2022 10:42
В некоторых областях Украины ввели графики почасовых отключений света
06 ноября 2022 10:32
Вильфанд: Москвичи могут столкнуться с «техногенной гололедицей»
06 ноября 2022 10:00
В Московской области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
06 ноября 2022 09:59
ВСУ стягивают военную технику на подступах к Херсонской области
06 ноября 2022 09:36
В Московском регионе 6 ноября ожидается до 4 градусов тепла
06 ноября 2022 09:36
Власти Киева готовятся к эвакуации трех миллионов жителей
05 ноября 2022 19:36
«Ночь искусств» в музеях Подмосковья посетили более 20 тыс человек
05 ноября 2022 19:11
Политолог Журавлёв назвал способы, как остановить утечку IT-специалистов из России
05 ноября 2022 18:40
Королёвские спортсмены взяли золото и серебро в турнире по боксу
05 ноября 2022 18:16
Иностранный наёмник ликвидирован на территории Донбасса
05 ноября 2022 18:07
Компенсационные автобусы перевезли около 150 тыс пассажиров «оранжевой» линии метро
05 ноября 2022 17:52
В центре Москвы машина сбила пешехода
05 ноября 2022 17:47
Родственникам погибших при пожаре в Костроме окажут финансовую поддержку
05 ноября 2022 17:34
Ещё два врача из Королёва стали участниками программы «Социальная ипотека»
05 ноября 2022 17:05
Военный эксперт Сивков раскрыл тактику русской армии в районе Красного Лимана
05 ноября 2022 16:58
На юге МКАД столкнулись две машины
05 ноября 2022 16:49
В Рузском округе проводят рейды против пьяных водителей
05 ноября 2022 16:25
В домах Королёва заменяют старые лифты
05 ноября 2022 16:00
Выяснились подробности возникновения пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме
05 ноября 2022 15:59
Юным жителям Рузского округа рассказали о настольных играх
05 ноября 2022 15:28
Пешеходов Чехова призвали использовать световозвращатели
05 ноября 2022 15:18
ВСУ нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области
05 ноября 2022 15:00
В усадьбе Ясенево отреставрируют конюшни
05 ноября 2022 14:52
В Королёве оценили ход ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный
05 ноября 2022 14:46
Российскому рынку недвижимости предрекли период банкротств
05 ноября 2022 14:20
Петербургский врач Белов назвал причины внезапной смерти во сне
05 ноября 2022 14:03
В центре Москвы лихач спровоцировал массовое ДТП
05 ноября 2022 13:57
Тучковские долголеты приняли участие в осеннем мастер-классе
05 ноября 2022 13:51
Названа главная проблема со строительством жилья в Подмосковье
05 ноября 2022 13:36
Риелтор Власенко: квартиры в новостройках станут дешевле и меньше
05 ноября 2022 13:14
Жителям Подмосковья рассказали, как сдать на переработку бумагу и картон
05 ноября 2022 13:09
Минобороны РФ: в Подмосковье завершается подготовка мобилизованных
05 ноября 2022 12:46
Задержан предполагаемый виновник пожара в клубе в Костроме
05 ноября 2022 12:41
На дорогах Чехова устранили более тысячи ям
05 ноября 2022 12:32
Стремоусов заявил об активизации ВСУ на Херсонском направлении
05 ноября 2022 12:27
Спасатели вывели из леса под Сергиевым Посадом заблудившегося пенсионера
05 ноября 2022 12:13
Литературное путешествие организовали для детей в Рузском округе
05 ноября 2022 12:09
Прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа в Сергиевом Посаде
05 ноября 2022 11:55
Пассажиры столичного метро сэкономили более 665 млн рублей по акции «Время ранних»
05 ноября 2022 11:40
Совершено покушение на судью Верховного Суда ДНР
05 ноября 2022 11:24
Суточное число госпитализаций больных COVID-19 в России упало более чем на 50%
05 ноября 2022 11:04
Для пожилых жителей Тучкова провели занятия по работе с браузерами
05 ноября 2022 10:56
В Одинцово открыли новый сквер «Союзный»
05 ноября 2022 10:50
Гимн России на площади в Шаховской исполнили более тысячи человек
05 ноября 2022 10:33
В Москве установят три павильона для наблюдений за природой
05 ноября 2022 10:18
Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Сергиевом Посаде
05 ноября 2022 10:16
В ФСБ обнародовали число выездов россиян за границу
05 ноября 2022 10:01
Облачная погода без осадков и до +4 °С ожидается в столичном регионе 5 ноября
05 ноября 2022 09:53
В Мытищах перекроют движение на двух улицах
05 ноября 2022 09:37
Во дворах и парках Москвы откроют более 150 катков с искусственным льдом
05 ноября 2022 09:29
13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Костроме
05 ноября 2022 09:05
Концерты, ярмарки и стометровый флаг: Подмосковье отметило День народного единства
04 ноября 2022 19:18
Стремоусов заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать линию обороны в Херсоне
04 ноября 2022 18:55
Губернатор Белгородской области посетил ПВР для белгородцев в Подмосковье
04 ноября 2022 18:38
В Орехово-Зуевском парке отметили День народного единства
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Отцовский капитал может стать решением демографической проблемы в России
04 ноября 2022 17:45
Москвич украл у пенсионерки ювелирные украшения на 200 тысяч рублей
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Путин: Столкновение с неонацистами было неизбежным
04 ноября 2022 16:46
Движение на Крымском мосту ограничат с 7 по 11 ноября
04 ноября 2022 16:30
Крупный пожар произошел на складах в Мытищах
04 ноября 2022 16:28
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04 ноября 2022 16:09
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В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога
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Жители Балашихи посетили разные страны, не выезжая из родного города
04 ноября 2022 15:41
Москвича изрезали ножом за замечание
04 ноября 2022 15:31
Спортсмены из Индии провели тренировку по дзюдо в Электростали
04 ноября 2022 15:27
Пьяный учитель в подмосковном отеле домогался пятиклассницы
04 ноября 2022 15:17
Путин обсуждал восстановление Донбасса ночью
04 ноября 2022 15:04
В МЧС предупредили жителей Подмосковья об опасной погоде
04 ноября 2022 14:50
Военный эксперт Сивков назвал причины переселения жителей Херсона
04 ноября 2022 14:46
Путин подписал закон о возможном призыве на службу граждан с непогашенной судимостью
04 ноября 2022 14:37
Путин: РФ упростит выдачу паспортов беженцам с Украины
04 ноября 2022 14:36
Путин назвал разницу между украинцами в России и Европе
04 ноября 2022 14:29
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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Западу придётся договариваться с Россией из-за кризиса
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Жительница Белгорода родила ребенка в роддоме Подмосковья
04 ноября 2022 13:33
Россиянам рассказали, как создать денежную «подушку безопасности»
04 ноября 2022 13:08
В Балашихе состоялся Шахматный турнир за Кубок главы города
04 ноября 2022 13:06
На станции Новохохловская произошло задымление
04 ноября 2022 12:55
В России предложили ввести программу социального жилья в РФ
Чаты
«Ночь искусств» провели в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
6 ноября - 15:25
0
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снежных зарядах
6 ноября - 14:51
0
Почти 120 учеников из трёх школ Дубны приняли участие в проекте «Билет в будущее»
6 ноября - 14:48
0
Брынцалов посетил церемонию освящения храма в Балашихе
6 ноября - 14:24
0
Одна из ракет ВСУ попала в шлюз дамбы Каховской гидроэлектростанции
6 ноября - 14:04
0
Стало известно, как низкие температуры влияют на гаджеты
6 ноября - 14:04
0
Фестиваль «Живи по-русски» провели в Подмосковье в День народного единства
6 ноября - 13:37
0
В Московском союзе садоводов рассказали, стоит ли осенью убирать листву с почвы
6 ноября - 13:33
0
Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Одинцовском округе
6 ноября - 12:51
0
Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Балашихе
6 ноября - 12:37
0
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Россиянам напомнили о тратах на переоценку кадастровой стоимости недвижимости
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«Радио 1» вещает на FM‑частотах в 55 городах Московской области:
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«Радио 1» и радио «Книга»
Лотошино
«Радио 1» и «Радио Родных Дорог»
Луховицы
«Радио 1» и «Вести FM»
Кабельный оператор ООО "Связь - КТВ" , 624 кнопка
Городское радио: Есть
Лыткарино
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО"Вэллком-ТВ" , самонастройка
Люберцы
«Радио 1» и радио «Книга»
Можайск
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» – Можайск
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор ООО "АЙТИПЕКС" , самонастройка
Мытищи
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТВ МЫТИЩИ" , 111 кнопка
Наро-Фоминск
«Радио 1» и «Вести FM»
Одинцово
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор АО ТРК Одинцово , 101 кнопка
Городское радио: Есть
Озёры
«Радио 1» и «Вести FM»
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Орехово-Зуево
«Радио 1» и «Вести FM»
Подольск
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и радио «Книга»
«Радио 1» – Подольск
Кабельный оператор ООО "КВАРЦ ТЕЛЕКОМ" , 51, 111, самонастройка
Пушкино
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "Битрейс Телеком" , 994 кнопка
Раменское
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИЭЛ" , 402 частота
Реутов
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "ПАНАТЕЛ" , 34 кнопка
Рошаль
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Вести FM»
«Радио 1» – Рошаль
Кабельный оператор ООО "ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" , самонастройка
Руза
«Радио 1» и «Вести FM»
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРТЭКС" , самонастройка
Городское радио: Есть
Серебряные Пруды
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Радио Родных Дорог»
«Радио 1» – Серебряные Пруды
Кабельный оператор ООО "Спейс-Телеком" , самонастройка
Серпухов
«Радио 1» и «Вести FM»
Кабельный оператор ООО "ГАРАНТ-ПЛЮС" , самонастройка
Солнечногорск
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "НОРБИ" , 1. Пакет социальный - 111 2. Пакет Базовый - 204
Городское радио: Есть
Талдом
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» – Талдом
Радио 1 на Радио Родных Дорог
Кабельный оператор ООО "ОКНО-ТВ" , 159 кнопка
Фрязино
«Радио 1» и радио «Книга»
Химки
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор Акционерное общество "Химки-СМИ" , 111 кнопка
Черноголовка
«Радио 1» и радио «Книга»
Шатура
«Радио 1» – 24/7
«Радио 1» и «Вести FM»
«Радио 1» – Шатура
Кабельный оператор ООО "ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" , самонастройка
Щёлково
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ЩЁЛКОВО" , 111 (цифров.) 43 (аналогов.)
Электросталь
«Радио 1» и радио «Книга»
Кабельный оператор ООО Элтекс , самонастройка
Сводная сетка вещания "Радио 1"
«Радио 1» вещает на FM‑частотах в 55 городах Московской области:
Города
Вещания
12 городов:
Дубна, Егорьевск, Кашира, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Озёры, и др.
1 городов:
Зарайск,
7 городов:
Можайск, Подольск, Серебряные Пруды, Талдом, Рошаль, Шатура, Клин,
7 городов:
Серебряные Пруды, Лотошино, Волоколамск, Можайск, Руза, Озёры, Талдом,


33 городов:
Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, и др.
Программы Будни:
Дайджест новостей – 01:57, 05:57, 07:57, 08:57, 09:57, 10:57, 13:57, 14:57, 16:57, 17:57, 19:57, 20:57, 22:57, 23:57
Новости, актуальные события, интервью, программы: 06:45, 11:45, 12:45, 13:45, 16:45, 17:45, 18:45, 21:45, 00:45, 02:45, 03:45, 04:45.
«Территория Подмосковья» (новости муниципалитетов) – 16:45, 17:45, 21:45,
Выходные Дайджест новостей – 01:57, 05:57, 07:57, 08:57, 09:57, 10:57, 14:57, 15:57, 19:57, 20:57, 22:57, 23:57
Новости, актуальные события, интервью, программы: 06:45, 11:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:45, 00:45, 02:45, 03:45, 04:45. 		Новости:
06:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 (будни)
Информационная программа «Самое время»:
будни:
06:03 – 07:00, 11:03 – 12:00, 13:03 – 14:00, 15:03 – 16:00, 17:03 – 18:00, 18:03 – 19:00, 19:03 – 20:00
Суббота:
15:03 – 16:00 17:03 – 18:00
Воскресенье
13:03 – 14:00  		Новости:
09:00 - 18 часов (каждый час по будням)
Информационная программа «Самое время»:
с 11:00 до 16:00
«Открытая студия»:
08:00-08:30, 09:00-09:30, 10:05 – 10:30 – 11:00, 14:03 – 14:30, 18:03 – 19:00, 20:00 – 20:30
«Бизнес-ланч»
07:00 – 07:30, 09:34 - 10:00, 19:34 – 20:00
«Дорога домой»:
ср. 16:05 – 17:00
«Хочу на дачу!»
Чт. 17:03 – 18:00
«Практическая работа»:
ср. 17:05 – 18:00
«Включи психолога»:
чт, 15:30 – 16:00
«Синемания. Область культуры»:
Пт. 16:05 – 18:00  		Новости:
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (будни)
Информационная программа «Самое время»
06:15 – 06:45 (ежедневно)
Рубрики:
Пн. «Подмосковье рулит»
- 14:28, 20:28 Вт.
«Точка на карте»
- 14:28, 20:28 Ср.
«Точка на карте»
- 14:28, 20:28 Чт.
«Максимальный репост»
- 14:28, 20:28 Пт.
«Афиша»
- 14:28, 20:28 		Новости: <br>
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (будни) <br>
<span style="color: #652c91;"><b>Информационная программа «Самое время»</b></span> <br>
06:15 – 06:45 (ежедневно) <br>
Рубрики: <br>
Пн. «Подмосковье рулит» <br>
- 14:28, 20:28 Вт.<b></b> <br>
«Точка на карте» <br>
- 14:28, 20:28 Ср. <br>
«Точка на карте» <br>
- 14:28, 20:28 Чт. <br>
«Максимальный репост» <br>
- 14:28, 20:28 Пт. <br>
«Афиша»<br>
 - 14:28, 20:28  		Новости:
08:00,
12:00,
16:00,
20:00,
00:00,
04:00
(будни) 		Новости:
Хронометраж – 2,5 минуты
Выходят в периоде:
12:10 – 12:30
13:10 – 13:30
14:10 – 14:30
15:10 – 15:30
16:10 – 16:30
17:10 – 17:30
18:10 – 18:30
(будни)
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