Слушать Радио 1

«Популярность Владимира Путина и его идей на Западе – вопрос не сегодняшнего дня. Там он интересен в принципе как сильный лидер, который в лучшую сторону отличается от Эмманюэля Макрона, Лиз Трасс, Олафа Шольца и Джо Байдена. Поэтому естественно то, что обычные люди рассматривают российского лидера как альтернативу своим главам государств »

Владимир Брутер

политолог Международного института гуманитарно-политических исследований