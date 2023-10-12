130 земельных участков переданы подмосковным инвесторам под предприятия

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В рамках программы «Земля за 1 рубль» более 110 региональных компаний приобрели измеленных участки, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Проект на направлен на поддержку проектов по импортозамещению. В нем участвуют 50 округов Подмосковья.
Также для быстрого получения информации о доступных участках предпринимателей уведомляют через инвестиционную карту Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов
Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии
«На сегодняшний день региональной программой поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» воспользовались уже 112 компаний. Суммарный объем заявленных инвестиций по проектам составляет 52 млрд рублей. На предприятиях будет создано 8,8 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья.<…> », — поделилась министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«<…>С марта 2022 года уже сдано в аренду на льготных условиях 133 участка общей площадью 550 гектаров. Преимущественно инвесторы для своих бизнес-проектов выбирают площади от 1 до 70 гектаров» - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Стоит отметить, что в рамках программы заявку на сайте инвестиционной карты могут подать как ИП, так и юридические лица.
Читайте также:
В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов
Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии
Мира Полтева