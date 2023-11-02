Абхазия вернет России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

В России планируют изменить систему тарифов на электроэнергию для населения. Уже с 2024 года правительство хотят переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объём перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.