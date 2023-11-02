Абхазия вернет России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

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Парламент Абхазии внёс в изменения закон «О бюджете Пенсионного фонда Абхазии», который предусматривает возмещение Социальному фонду РФ 25 млн руб., полученных родственниками умерших пенсионеров незаконно.
«В раздел «Другие общегосударственные вопросы» бюджета Пенсионного фонда Абхазии вносится изменение, согласно которому 25 млн руб. будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств», — цитирует ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту.
Помимо этого, в разделе «Пенсионное обеспечение» 28,6 млн руб. предусмотрели для выплат единовременных пособий в честь 30-летия победы и независимости Абхазии 1 433 семьям погибших.
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