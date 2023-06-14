Абрамченко заявила, что летом и в сентябре в России ожидается продуктовая дефляция

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«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», - прокомментировала ситуацию Абрамченко.
Напомним, Центральный банк России дал прогноз восстановления экономики РФ на ближайшие два года. По сведениям аналитиков, «Импульс», запущенный экономикой РФ прошлой весной, предположительно, стабилизируется к 2024 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram обозначил, где на Украине необходимо расположить санитарную зону.