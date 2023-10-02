«Аэрофлот» урегулировал отношения по лизингу 17 самолетов

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«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», — проинформировали в компании.
Отмечается, что право собственности на воздушные суда передали страховой компании ООО «Страховая компания «НСК», выплатившей сумму урегулирования.
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