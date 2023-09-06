«Ъ»: «Аэрофлот» урегулировал спор о 18 самолётах с ирландским лизингодателем AerCap

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Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу российского национального авиаперевозчика.
Перевозчик рассчитался с компанией AerCap, и воздушные суда перешли в собственность российской страховой компании ООО «Страховая компания "НСК"», которая выплатила сумму урегулирования.
«Коммерсантъ» выяснил, что помимо «Аэрофлота» выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку самолётов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly.
Ранее стало известно, что правительство России выделило порядка 300 млрд рублей для тог чтобы выкупить самолеты авиакомпаний РФ у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» и выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.
Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Сейчас в РФ используются 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.
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«Коммерсантъ» выяснил, что помимо «Аэрофлота» выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку самолётов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly.
Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Сейчас в РФ используются 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.
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Артем Путинцев