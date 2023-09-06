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«Ъ»: «Аэрофлот» урегулировал спор о 18 самолётах с ирландским лизингодателем AerCap

06 сентября 2023, 00:01
Фото: iStock/umenie

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу российского национального авиаперевозчика.
Перевозчик рассчитался с компанией AerCap, и воздушные суда перешли в собственность российской страховой компании ООО «Страховая компания "НСК"», которая выплатила сумму урегулирования.

«Коммерсантъ» выяснил, что помимо «Аэрофлота» выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку самолётов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly.


Ранее стало известно, что правительство России выделило порядка 300 млрд рублей для тог чтобы выкупить самолеты авиакомпаний РФ у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» и выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Сейчас в РФ используются 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.

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#аэрофлот
#самолёты
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В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра
05 сентября 2023, 22:16

Фото: Мининвест МО

Около 2 тонн упаковки от плавленого сыра подмосковной компании Viola отправят на изготовление арт-объектов этнотропы «Курголовская» – экологического маршрута, который этой осенью запустят в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Упаковка стала ненужной после проведения компанией ребрендинга. Viola участвует в проекте запуска экотропы. Для изготовления инфраструктурных элементов используется вторичный пластик PP05 – результат переработки упаковки Viola. Из пластика изготовят полимер-песчаный композит, а их него – лавочки, информационные стенды и другие элементы.
 
Протяжённость тропы составит 2,5 км. Она пройдёт по особо охраняемой природной территории. Маршрут объединяет сразу две концепции – этнографическую и экологическую. Посетители узнают об истории и культуре народов, населявших территорию Ленинградской области и Карельского перешейка, познакомятся с местной флорой и фауной.

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#мининвест мо
#экология
#сыр
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Для молодых и социальных предпринимателей Подмосковья продлили приём заявок на гранты
05 сентября 2023, 20:53

Фото: Istockphoto / g-stockstudio

В Подмосковье продлили срок приёма заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям. Подать документы для получения господдержки можно до 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Любая поддержка в построении бизнеса, особенно на начальном этапе, имеет огромное значение. Такую поддержку молодые предприниматели могут получить в рамках региональной программы. На гранты также могут претендовать предприниматели из социальной сферы. В прошлом году получателями грантов в регионе стали 76 представителей бизнеса до 25 лет. Ещё 239 грантов получили социальные предприниматели», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
В рамках грантовой поддержки молодые предприниматели Подмосковья в возрасте с 14 до 25 лет и социальные предприниматели могут получить до 500 тыс рублей. Эти средства можно направить на оплату аренды, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Сумма гранта может покрыть около 75% таких расходов. 
 
Подать заявку можно до 3 октября через Инвестиционный портал Московской области. Также можно воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Подать заявку на участие в грантовом конкурсе помогут сотрудники центра. 
 
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#екатерина зиновьева
#экономика
#мининвест мо
#предприниматели
#поддержка
#гранты
#московская область
#подмосковье
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Зампред ЦБ Заботкин: Объёмы рупий в России не превышают объёмы экспорта
05 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/Ekaterina Lutokhina

Объёмы «зависших» рупий незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стал большой объём индийских рупий, полученных от экспорта нефти. По его словам, Россия в первом полугодии текущего года поставила Индии нефти на сумму примерно в пять раз превышающую годовую стоимость нефти, поставляемой из Индии в Россию. При этом, полученные от Индии суммы Россия не может ни на что потратить, поскольку рупия – неконвертируемая валюта, а в Индии закупать больше нечего. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что ослабить рубль могли только внутренние экономические причины.

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#россия
#индия
#валюта
#экспорт
#нефть
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Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы
05 сентября 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / Ann_Zhuravleva

Московская область занимает первое место среди регионов России по экспорту мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За семь месяцев этого года из Подмосковья экспортировали 56,5 тыс тонн мяса птицы более чем на 140,2 млн долларов. Самый большой объём поставок осуществляется в Китай, Белоруссию и Казахстан. Эти показатели позволили занять первое место по объёмам экспорта этой продукции в стране», – привели в ведомстве слова зампреда правительства Московской области Георгий Филимонов.  
Он добавил, что при этом объёмы поставок продовольствия за рубеж продолжают расти. Так, 2023 году экспорт в Узбекистан увеличился на 122%, в Сербию – на 82%, в Азербайджан – на 56%.

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#мясо
#экспорт
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Зампред ЦБ Заботкин: Значение годовой инфляции дошло до верхней точки прогнозов
05 сентября 2023, 18:06

Фото: iStock/Andrey Semenov

Уровень годовой инфляции в России приблизился к верхней границе прогноза в 5-6,5%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Министр финансов России Антон Силуанов в августе спрогнозировал 6%-ную инфляцию к концу текущего года. Власти, в связи с этим, будут предпринимать все необходимые меры для возвращения к показателям в 4%.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что значения ключевой ставки остаются нестабильными, поэтому они могут как понизиться, так и повыситься. При этом она уточнила, что понижения вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы, поскольку для этого необходимо снижение роста цен.

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#инфляция
#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
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Россия стала крупнейшим поставщиком угля на турецкий рынок
05 сентября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/small smiles

За первые восемь месяцев 2023 года экспорт российского угля в Турцию увеличился на 55% и составил 14,6 млн тонн. В настоящее время предприятия из России обеспечивают 70% всех поставок угля в эту страну.
Такой рост экспорта обеспечивается за счет хорошего дисконта, сообщает «Коммерсант». За счет приемлемых скидок российские предприятия вытесняют с рынка более дорогое колумбийское топливо. Увеличение экспорта в Турцию помогает компенсировать снижение поставок в Марокко, где стали возникать трудности с платежами и проблемы с таможенным оформлением.

Также активно российские угольные компании наращивают экспорт в Египет. По сравнению с 2022 годом поставки выросли на 60%. Впрочем, здесь в абсолютном выражении объемы пока невелики: 464 тысяч тонн сырья. Это объясняется не слишком благоприятной экономической ситуацией в стране и трудностями с оплатой за поставки сырья. Что касается Турции, то, как считают эксперты, при условии сохранения скидок российский уголь продолжит доминировать на рынке.

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#топливо
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#предприятия
#поставки
#турция
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В Узбекистане два крупнейших сервиса приостановили денежные переводы в Россию
05 сентября 2023, 14:20

Фото: iStock/Tippapatt

Крупнейшие платёжные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way приостановили осуществление зарубежных денежных переводов с 5 сентября. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
В пресс-службе Pay Way сообщили, что временно была отключена возможность производить денежные переводы в другие страны, в том числе в Россию и из неё. При этом, платежи внутри страны по-прежнему доступны.

В Oson также сообщили о временной приостановке переводов между государствами с 5 сентября. В пресс-службе уточнили, что работа сервиса будет вновь доступна в ближайшее время.

Причины принятия таких мер ЦБ Узбекистана пока не установлены.
Oson и Pay Way являются крупнейшими платёжными системами в Узбекистане. 80% переводов через эти сервисы приходится на Россию.

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#узбекистан
#деньги
#банк
#россия
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Экономист Остапкович: «До конца года доллар будет максимум 100 рублей»
05 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович заявил, что до конца года доллар не поднимется выше 100 рублей.
«До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Он отметил, что доллар по 100 рублей является психологической границей для многих граждан, а потому регуляторы не дадут ему подняться выше.

До этого член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что уже через несколько десятков лет мир сможет полностью освободиться от доллара. Он отметил, что к процессу дедолларизации привели и антироссийские санкции, введённые Западом.

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#доллар
#экономика
#валюта
#курс рубля
#рубль
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Фонд развития промышленности РФ помог подмосковному предприятию
05 сентября 2023, 11:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, НПП «Исток» им. Шокина во Фрязино расширил и автоматизировал производство, используя меры поддержки бизнеса
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
НПП «Исток» им. Шокина во Фрязиносмог расширить и автоматизировать своё производство приборов учёта электроэнергии благодаря привлечённым средствам из Фонда развития промышленности России в рамках государственной программы «Развитие ОПК».

Общая сумма займа на льготных условиях составила 559 миллионов рублей. Общий объём инвестиций в расширение производства составил  698 миллионов рублей.


На базе предприятия НПП «Исток» им. Шокина в 2015 году создали особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Исток». На сегодняшний день её резидентами являются 22 предприятия, осуществляющие свою деятельность по таким направлениям, как СВЧ-электроника, лазерное приборостроение, проектирование сложных технических систем.

В ОЭЗ создано более 500 новых рабочих мест.

Общая сумма инвестиций компаний-резидентов составляет более 55 миллиардов рублей.

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Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей.

В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения.
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