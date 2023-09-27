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«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов

«Известия»: «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов
27 сентября 2023, 02:13
Фото: iStock/umenie

Фото: iStock/umenie

Компания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров ещё 18 самолетов. Таких бортов осталось 120, что составляет 45% от всего импортного парка российской авиагруппы. Об этом пишут «Известия».
О завершении урегулирования отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам «Аэрофлот» сообщал в сентябре.

«Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров ещё 18 своих самолетов. Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производства. В их числе самолеты типа Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319, Airbus A330, Airbus А320, Airbus А321 и Airbus А350», — говорится в публикации.


Такая мера позволит перевозчику оперировать парком более гибко, при этом открывать новые международные направления на этих судах станет сложнее.

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#россия
#самолёты
#рейсы
#аэрофлот
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​В особой экономической зоне «Исток» будут производить СВЧ-продукцию
26 сентября 2023, 22:08

Фото: Istockphoto / Jay_Zynism

Компания ООО «ЮНА ИНЖИНИРИНГ» стала резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток», расположенной в городском округе Фрязино. Компания запустит производство улучшенных аналогов монолитных интегральных схем СВЧ и СВЧ-продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Объём инвестиций компании в запуск нового предприятия – 15,2 млн рублей. На производстве намерены создать 24 рабочих места. 
 
Монолитные интегральные схемы используются в составе модулей СВЧ, СВЧ-приборов, СВЧ-устройств и радиоэлектронной аппаратуры. Эти решения применяются в системах связи – например, сотовой и спутниковой, а также в радиолокационных системах.
 
Всего в Московской области работают пять особых экономических зон, резидентами которых являются более 200 компаний.

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#московская область
#подмосковье
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#фрязино
#оэз
#экономика
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В Подмосковье выполнили более 60% плана по сбору картофеля
26 сентября 2023, 21:43

Фото: Istockphoto / Roxiller

Подмосковные аграрии уже собрали более 280 тыс тонн картофеля, тем самым выполнив 63% плана. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, картофель убран с площади 8,7 тыс га. Это на 2,9 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн, то есть на 124 тонны выше прошлогоднего показателя. 
 
Всего в Подмосковье в этом году, по словам Филимонова, картофель посадили на площади 14 тыс га.

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#минсельхозпрод мо
#урожай
#сельское хозяйство
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#картофель
#уборка
#московская область
#подмосковье
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Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Губернатор Шапша: завод Volvo в Калуге снова заработает в этом году
26 сентября 2023, 21:01

Фото: iStock/jetcityimage

Калужский завод, собирающий шведские автомобили марки Volvo, возобновит работу уже в этом году. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Уточняется, что на полную мощность предприятие выйдет уже в следующем году.

Шапша отметил, что компания Volvo нашла нового собственника завода. Им стало российское предприятие, с которым шведский автоконцерн уже подписал все необходимые документы.

Кроме того, губернатор отметил, что такая же ситуация разворачивается с заводами Volkswagen и Peugeot. У них появились новые собственники, которые вместе с правительством региона проводят переговоры с китайскими партнёрами.

В заключение Шапша отметил, что не любит сразу раскрывать все рабочие планы из-за того, что они могут не состояться. Но он заявил, что заводы 100% возобновят свою работу без смены первоначального вида деятельности.

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#завод
#автомобили
#производство
#собственники
#переговоры
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VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
26 сентября 2023, 19:40

Фото: istock / Anastasia_Prish

Холдинг VK официально завершил регистрацию в Российской Федерации. Компания переезжала с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на реестр САР.

«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — указано в материалах.
В начале августа совет директоров вместе с акционерами VK начали перерегистрацию юридического лица.  Первые 3 дочерние компании VK оформили регистрацию в САР в конце лета в качестве международных компаний.

Кроме того, Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг VK. Новый торговый код VKCO, а уровень листинга - первый. Дата изменения параметров указана как 27 сентября 2023 года. 

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Стало известно, как массовое внедрение ИИ повлияет на показатели ВВП

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Московская область установила рекорд по сбору зерновых и зернобобовых

#изменения
#общество
#компании
#биржа
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Стало известно, как массовое внедрение ИИ повлияет на показатели ВВП
Вице-премьер РФ Чернышенко: технологии ИИ повысят показатели ВВП на 11 трлн руб
26 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/David Gyung

Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта может повысить показатели номинального ВВП России на 11,2 триллиона рублей к 2030 году. Об этом в ходе сессии «Развитие искусственного интеллекта» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что, согласно прогнозам, можно добиться прироста ВВП от массового внедрения ИИ. Но для этого необходимы максимальные инвестиции.

Также Чернышенко рассказал о планах развития отрасли. К 2030 году в рамках программы Национальной стратегии развития искусственного интеллекта начнут реализовываться 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в некоторых из которых примут участие представители других стран. 

Кроме того, к 2030 году пять тысяч организаций получат льготы для доступа к вычислительным мощностям для разработки ИИ. 95% от общего числа российских компаний будут применять в своей деятельности искусственный интеллект, а ещё 85% работников сферы экономики будут использовать ИИ в решениях рабочих вопросов.

Помимо этого Чернышенко привёл данные о росте рынка ИИ. Так в 2021 году он составлял свыше 550 млрд рублей, а в 2022 году – уже около 650 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году организации, которые будут использовать ИИ в своей деятельности, смогут сэкономить порядка одного триллиона рублей.

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#искусственный интеллект
#ввп
#россия
#развитие
#экономика
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Юрист Кулагин: Надо разрешить бизнес-омбудсменам защищать предпринимателей в суде
26 сентября 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/Michał Chodyra

Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин выступил с инициативой разрешить бизнес-омбудсменам защищать предпринимателей в суде.
«Мне кажется оправданным закрепить право региональным бизнес-омбудсменам выступать в суде, защищая предпринимателей, обвиняемых по «экономическим» статьям. Сейчас мы можем передавать нашу позицию в виде экспертного заключения через адвоката, а судья решает, приобщать его к делу или нет. Если бы уполномоченные стали полноценными участниками судебного процесса, то могли бы эффективнее выполнять свою миссию защиты предпринимателей», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кулагин.

Ранее сообщалось, что 28 сентября по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области для собственников и руководителей бизнеса состоится бесплатный вебинар на тему: «Воинский учёт в организациях».

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#бизнес
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#право
#омбудсмен
#суд
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Московская область установила рекорд по сбору зерновых и зернобобовых
26 сентября 2023, 16:54

Фото: Минсельхозпрод МО

Аграрии Подмосковья 26 сентября побили рекорд прошлого года по сбору зерна. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«В 2022-м у нас было произведено 680 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур. Тогда мы превысили показатели за весь период СССР. Сегодня, 26 сентября 2023 года, этот уровень достигнут с убранных 94% площадей. Таким образом, второй год подряд для нас рекордный», – пояснил Филимонов. 
Прогноз производства в этом году, по его словам, составляет более 720 тыс тонн. Это на 6% больше, чем в 2022-м.
 
Он напомнил, что во времена СССР максимальный объём производства зерна по Московской области достигал 567 тыс тонн в год. Этот показатель не удавалось превышен в течение 21 года в Российской Федерации.
 
По словам Филимонова, сейчас зерновые и зернобобовые собраны на общей площади 169 тыс га. Средняя урожайность составила 39,8 центнеров на га.

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
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#экономика
#сельское хозяйство
#апк
#московская область
#подмосковье
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Bloomberg: Египет купит миллион тонн российского зерна
26 сентября 2023, 16:29

Фото: iStock/elena_larina

Египет закупит один миллион тонн пшеницы из России в рамках соглашения между правительствами государств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В настоящее время между странами ведётся диалог. Однако, по данным источника, пока не понятно, на какой стадии сейчас находятся эти переговоры. 

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщало, что Египет отказался от покупки пшеницы у России, отдав своё предпочтение Болгарии и Франции. Причиной такого решения стала слишком высокая цена, предложенная Россией.

По данным Российского зернового союза, Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна в августе этого года. В общей сложности в страну поступило 910 тонн зерна.

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#египет
#россия
#зерно
#покупка
#поставки
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Экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве 19 и 20 октября
26 сентября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Tryaging

В рамках мероприятий, направленных на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) проведет главный экспортный форум страны «Сделано в России». Он пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» (город Москва) 19 и 20 октября.
Проект реализуется в целях увеличения несырьевого неэнергетического экспорта России. На форуме пройдет обсуждение инициатив по поддержке внешней торговли, направлений развития внешнеэкономической деятельности, встречи и обмен мнениями и опытом представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней. В мероприятии также примут участие иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития.

Программа «Сделано в России» реализуется совместно с Фондом «Росконгресс», куда входит система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia. На форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Адрес ЦВЗ «Манеж»: г. Москва, Манежная пл., д. 1.

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