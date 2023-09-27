«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов

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«Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров ещё 18 своих самолетов. Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производства. В их числе самолеты типа Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319, Airbus A330, Airbus А320, Airbus А321 и Airbus А350», — говорится в публикации.
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