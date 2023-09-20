Африка отказывается от российского рубля

Фото: iStock/Elena Chelysheva
Страны Африки стали реже платить за поставки товаров в рублях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику ЦБ РФ.
Отмечается, что страны африканского континента отдают предпочтение расчетам в валютах «дружественных стран». Уровень оплаты в таких денежных единицах составил 78,8%, что является рекордным показателем.
Использование доллара сократилось до 8,5%. Статистические данные говорят, что снижение оплаты в рублях произошло после резкого подорожания доллара.
Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал инфляцию главной проблемой российской экономики. Он также отметил, что рубль необходимо укреплять, а ситуацию на рынке стабилизировать.
Читайте также:
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
РБК: Путин призвал правительство и ЦБ принять все меры для укрепления рубля
Использование доллара сократилось до 8,5%. Статистические данные говорят, что снижение оплаты в рублях произошло после резкого подорожания доллара.
Читайте также:
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
РБК: Путин призвал правительство и ЦБ принять все меры для укрепления рубля
Анастасия Крестьянова