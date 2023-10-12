Агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн сельхозпродукции

Фото: Минсельхозпрод МО
Крупнейший канал поставок подмосковной продукции агропрома на экспорт, Агрохаб «Селятино», с начала года экспортировал 1,6 млн тонн продукции. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Основной объем поставок подмосковной продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране российско-китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 млн тонн продукции, из них более 1,1 млн тонн – по железной дороге, 420 тыс тонн – автотранспортом», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.В частности, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку и рыбу. Для сокращения сроков обработки продовольствия и оптимизации логистики в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию. Она может проводить любые виды исследований, в том числе высокотехнологичные.
В министерстве добавили, что сегодня Московская область экспортирует товары в 70 стран.
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