Агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн сельхозпродукции

Глобальное потепление – это не миф, а наша скорая реальность. По данным Всемирной метеорологической организации ближайшие пять лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Помимо повышения температуры, изменится и режим осадков: например, на севере Сибири прогнозируется увеличение дождей, а над Амазонкой и в отдельных частях Австралии ждут засухи. Мальдивы и Голландию буквально смоет с лица Земли из-за повышения уровня воды. И решить эту проблему может только человек, используя свои основные ресурсы: время и деньги. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с независимыми экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить, сколько времени есть у России, и готова ли он заплатить за глобальные изменения.