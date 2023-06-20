Агрохолдинг из Дмитрова первым в Подмосковье стал выпускать безлактозные продукты

Фото: Минсельхозпрод МО
Всего предприятие выпускает порядка 40 наименований продукции
Безлактозные и обезжиренные продукты с натуральным составом без добавок и консервантов будет выпускать агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма». Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Предприятие в Дмитровском городском округе стало производить безлактозную продукцию первом в Подмосковье. На ферме начали выпускать безлактозный йогурт, расширив линейку до 11 видов. Помимо этого, предприятие стало производить обезжиренный творог, новые творожные десерты и шоколадное масло.
Всего холдинг выпускает около 40 наименований продукции, в том числе 28 – для торговых сетей.
Предприятие включает четыре современные фермы в Дмитриевском и Сергиево-Посадском районах на 4,3 тыс голов, сеть вендинговых автоматов «А-молоко» и завод, способный перерабатывать до 100 тонн молока в сутки.
Молочные продукты Чебурашкиных реализуют около 1,5 тыс продуктовых точек Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, офисные столовые и кафе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФАС проверит наценки на молочные продукты в 100-150%.
Предприятие в Дмитровском городском округе стало производить безлактозную продукцию первом в Подмосковье. На ферме начали выпускать безлактозный йогурт, расширив линейку до 11 видов. Помимо этого, предприятие стало производить обезжиренный творог, новые творожные десерты и шоколадное масло.
Предприятие включает четыре современные фермы в Дмитриевском и Сергиево-Посадском районах на 4,3 тыс голов, сеть вендинговых автоматов «А-молоко» и завод, способный перерабатывать до 100 тонн молока в сутки.
Молочные продукты Чебурашкиных реализуют около 1,5 тыс продуктовых точек Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, офисные столовые и кафе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФАС проверит наценки на молочные продукты в 100-150%.
Лора Луганская