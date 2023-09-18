Академик РАН Глазьев: всех сотрудников Центробанка можно заменить одним человеком

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Академик РАН Сергей Глазьев в беседе с «Царьградом» предложил заменить председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и всех сотрудников банка одним человеком, а денежно-кредитную политики – программой с искусственным интеллектом.
Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Набиуллина заявила, что для возвращения к показателю в 4% необходимо пройти трудный этап денежно-кредитной политики.
Комментируя данные заявления Глазьев нашёл способ сэкономить государственные бюджетные средства. Он предложил заменить всех сотрудников Центробанка одним человеком, «который будет просто включать и выключать компьютер».
А всю денежно-кредитную политику России собеседник «Царьграда» предложил заключить в программу с искусственным интеллектом, которая будет работать по простому алгоритму: «Инфляция идёт вверх – включается тумблер – процентная ставка повышается. Если инфляция идёт вниз – срабатывает кнопка – процентная ставка понижается».
Таким образом Глазьев заключил, что такую простую схему выполнит даже самая элементарная программа, а вот сотрудники Центробанка почему-то не могут.
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Комментируя данные заявления Глазьев нашёл способ сэкономить государственные бюджетные средства. Он предложил заменить всех сотрудников Центробанка одним человеком, «который будет просто включать и выключать компьютер».
Таким образом Глазьев заключил, что такую простую схему выполнит даже самая элементарная программа, а вот сотрудники Центробанка почему-то не могут.
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Анастасия Чинкова