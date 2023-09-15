Академик РАН Тосунян допустил поднятие ключевой ставки

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Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что изменение ключевой ставки возможно.
«Изменения ключевой ставки направлено на то, чтобы снизить инфляцию и, якобы, укрепить рубль. Действия ЦБ прогнозировать тяжело. Если строить предположения исходя из того, что мы имели в динамике за этот год, то в прошлом году, когда ключевая ставка была повышена до 20% было очевидно, что это был эмоциональный шаг и с апреля она шла на снижение. Сейчас пошёл тренд на повышение. На основании этого можно предположить, что ключевая ставка может подняться», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.
Ранее Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе. Такое решение ЦБ назвал профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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