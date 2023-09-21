АККОР: Свинина в России может подорожать на 10-20% из-за АЧС

Фото: istockphoto/Samoilov
В ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт.
Кроме того, аграрии считают несправедливым, что свинина стоит столько же, сколько курица, которая должна быть самым дешевым мясом. В некоторых регионах зафиксировано появление в продаже мяса, зараженного вирусом АЧС. В текущем году зафиксированы 64 вспышки этого заболевания на территории России. В отличие от прогноза фермеров, в Национальном свином союзе считают, что рост цен на мясо останется в пределах инфляции — на уровне около 5%.
Читайте также:
Оптовые цены на топливо в России резко упали
Зерновой союз: Хлеб в России не станет дороже из-за роста цен на дизель
Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года
Александр Бойцов