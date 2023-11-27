Акции ПАО «СПб Биржа» упали в цене на фоне информации о банкротстве

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В картотеке Арбитражного суда города Москвы под номером А40-276928/2023 зарегистрировано заявление ПАО «СПб Биржа» о признании должника банкротом. В моменте акции биржи упали в цене на 34,89%, до 63,8 рубля.
На самой площадке опровергли информацию о банкротстве, заявив, что биржа обладает устойчивым финансовым положением и никаких признаков несостоятельности не наблюдается. После опровержения бумаги биржи начали отыгрывать потери. Стоимость акций торговой площадки вновь выросла до 91,9 рубля.
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