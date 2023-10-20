Альфа-банк откроет два филиала за пределами России

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Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае. Об этом на форуме «Сделано в России» сообщил директор частного банка Владимир Верхошинский.
Он отметил, что филиалы планируется открыть в Шанхае и Пекине. По словам Верхошинского, эти города выбраны не случайно – первый можно назвать столицей бизнеса Китая, а второй является политической столицей.
По словам директора Альфа-банка, работа Центробанка по одобрению открытия филиалов была проведена так, что компании удалось не тратить месяц для плановой процедуры. Таким образом, все дальнейшие решения будут зависеть от китайского регулятора.
Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала российский банк из-за жалобы россиянина на ненадлежащую рекламу, а также за невыполнение предписания.
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По словам директора Альфа-банка, работа Центробанка по одобрению открытия филиалов была проведена так, что компании удалось не тратить месяц для плановой процедуры. Таким образом, все дальнейшие решения будут зависеть от китайского регулятора.
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Анастасия Чинкова