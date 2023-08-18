Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта

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Алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что Игнатий Аракелян, бывший глава Ереванского коньячного завода, входящий в состав Pernod Ricard, назначен руководителем российского представительства. Коньяк Ararat, который производится на ЕКЗ, продолжит поставляться в Россию.
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