Американская нефтесервисная компания SLB прекратила поставки в Россию

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) прекращает поставки в Россию оборудования и технологий из-за расширения международных санкций. Об этом говорится в заявлении компании.
В заявлении американского холдинга говорится, что решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».
В мае SLB, штаб-квартира которой находится в Хьюстоне, заявила о приостановке своих операций в России, заблокировав своим сотрудникам в РФ доступ к программному обеспечению и данным, находящимся в США и Великобритании. Однако, как заявлял тогда гендиректор компании Оливье Ле Пеш, речь о полном уходе из нашей страны на тот момент не шла. Более того, он подчеркивал важность сохранения для SLB российского рынка.
SLB (бывшая Schlumberger) в прошлом году заняла 348-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Компания имеет в своем составе несколько подразделений, которые занимаются поиском нефтяных месторождений и оценкой их запасов, разработкой методов эксплуатации месторождений, бурением и подготовкой скважин к добыче газа и нефти, а также разработкой технологий по нефтедобыче и транспортировке энергоресурсов.
При этом SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
Читайте также:
Президент Финляндии Ниинисте: Уход финских компаний из России оказался неэффективным
Zewa, Libresse и Libero покинут российский рынок
Итальянский производитель оборудования для металлургии заявил об уходе из России
В мае SLB, штаб-квартира которой находится в Хьюстоне, заявила о приостановке своих операций в России, заблокировав своим сотрудникам в РФ доступ к программному обеспечению и данным, находящимся в США и Великобритании. Однако, как заявлял тогда гендиректор компании Оливье Ле Пеш, речь о полном уходе из нашей страны на тот момент не шла. Более того, он подчеркивал важность сохранения для SLB российского рынка.
При этом SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.
Читайте также:
Президент Финляндии Ниинисте: Уход финских компаний из России оказался неэффективным
Zewa, Libresse и Libero покинут российский рынок
Итальянский производитель оборудования для металлургии заявил об уходе из России
Артем Путинцев