Американский эксперт раскрыл реальную цель западных санкций

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Целью антироссийских санкции было ослабить и подчинить Россию Западу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе», - прокомментировал ситуацию Вольф.
По мнению эксперта, западный план потерпел поражение в том числе потому, что России удалось грамотно выстроить экономические отношения со странами, которые не входит в Североатлантический альянс, такими как: Индия, Китай и Бразилия.
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