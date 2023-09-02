Anadolu: ООН может пойти на включение Россельхозбанка в SWIFT ради возобновления зерновой сделки

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ООН может снять часть ограничений с Россией ради возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Такое предложение предположительно включено в пакет, разработанный ООН и Турцией.
Уточняется, что всемирная организация может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.
Ожидается, что об этой теме будут разговаривать президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи, которая пройдёт в Сочи 4 сентября.
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Уточняется, что всемирная организация может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.
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Анастасия Чинкова