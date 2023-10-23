Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара до конца года

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Финансовый аналитик Владислав Антонов высказал мнение о том, что к концу года доллар может торговаться в диапазоне 95-100 рублей.
«Пока курс выше 93 рублей, по рублю сохраняется нисходящий тренд. К концу года доллар может торговаться в диапазоне 95-100 рублей. Эффект положительных новостей для рубля краткосрочный из-за структурного дисбаланса из-за санкций. После пика налоговых выплат давление на рубль вернётся», — объяснил в беседе с RT Антонов.
Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что рубль сможет укрепиться при условии, если оплата импорта будет осуществляться в нём. При этом, он подчеркнул, что сейчас что-либо прогнозировать очень сложно и-за общемировых и политических событий.
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