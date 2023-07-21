Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России

В Дмитрове открыли новое предприятие ООО «ММВЗ», продукция которого ориентирована на Москву и Подмосковье. Это завод по производству дистиллированных алкогольных напитков – водки, ликёро-водочных изделий, виски, джина и коньяка, сообщили в пресс-службе городского округа.