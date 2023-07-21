Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России

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Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему в России цены на бензин растут по максимальной планке. Об этом пишет Ura.ru.
По словам специалиста, резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.
Он предположил, что отмена топливного демпфера поможет избежать подобных скачков цен. Такое механизм не функционирует согласно задуманным правилам, поэтому требует постоянного пересмотра. Баженов считает, что с помощью демпфера можно легко манипулировать ценой, при этом говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать.
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Он предположил, что отмена топливного демпфера поможет избежать подобных скачков цен. Такое механизм не функционирует согласно задуманным правилам, поэтому требует постоянного пересмотра. Баженов считает, что с помощью демпфера можно легко манипулировать ценой, при этом говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать.
«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил собеседник издания.
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Диана Аванесян