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Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России

Аналитик Баженов объяснил рост цены на бензин в РФ аналогами и подорожанием нефти
21 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/bizoo_n

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему в России цены на бензин растут по максимальной планке. Об этом пишет Ura.ru.
По словам специалиста, резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

Он предположил, что отмена топливного демпфера поможет избежать подобных скачков цен. Такое механизм не функционирует согласно задуманным правилам, поэтому требует постоянного пересмотра. Баженов считает, что с помощью демпфера можно легко манипулировать ценой, при этом говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать.


«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил собеседник издания.

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США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков

#бензин
#цены
#Россия
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США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков
Минфин США: Введены блокирующие санкции против «Тинькофф Банка», «Локо-Банка» и банка «Солидарность»
21 июля 2023, 01:39

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Минфине США проинформировали о введении блокирующих санкций против пяти российских банков. Об этом пишет «Интерфакс».
В публикации говорится, что в санкционном списке оказались «Тинькофф Банк», банк «Солидарность», «Локо Банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим».

Уточняется, что из США больше не получится вести бизнес с перечисленными банками, при этом до 18 октября операции с ними будут разрешены. 

В «Локо Банке» заявили, что после указанной даты не будут осуществляться транзакции в долларах, и подчеркнули, что на работу банка внутри РФ введенные ограничения никак не повлияют. В «Тинькофф Банке» отметили, что готовы «к любым событиям».

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#Россия
#санкции
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Путин поучаствовал в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2»
Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту установки
20 июля 2023, 22:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.
«Арктик СПГ — 2» — второй крупнотоннажный проект ПАО «Новатэк» после «Ямала СПГ» по производству сжиженного природного газа. Его запуск запланирован на конец 2023 — начало 2024 года.

Отмечается, что строительство первых двух линий сжижения для «Арктик СПГ — 2» осуществляется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

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#Путин
#газ
#проект
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Российское судно впервые заправили маслом из-под картошки фри
20 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto/ahirao_photo

«Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку морского транспорта биотопливом на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Тестовая заправка судна топливом с пониженным углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга. Проект производства экологичного судового биотоплива реализован «Газпромнефть Марин Бункер» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» и компанией «Эковей».

Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива осуществляются на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Ежегодно сеть фастфуда «Вкусно – и точка» отправляет все отработанное фритюрное масло, около 5,5 тысячи тонн, на переработку. Теперь часть переработанных отходов будет использовано для производства биотоплива. 

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#газпром нефть
#вкусно - и точка
#биотопливо
#судно
#масло
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Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле до конца 2025 года
20 июля 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

В 2022 году президент России Владимир Путин своим указом ввел ряд специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Теперь вышел новый указ, продлевающий действие ограничений сразу на два года.
Указом №100 от 8 марта 2022 года утверждались некоторые меры протекционистского характера в области внешней торговли. Например, запрещался либо ограничивался ввоз и вывоз определенных групп сырья и продукции в соответствие с перечнями, утвержденными правительством России, устанавливались повышенные пошлины на вывозимые или ввозимые в РФ товары и продукцию. Эти меры применялись в ответ на недружественные действия США и их союзников, вводивших ограничительные санкции в отношении граждан России и российских юридических лиц, а также для защиты экономического суверенитета страны.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», новым указом действие специальных экономических мер в сфере международной торговли и внешнеэкономической деятельности продлевается сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.

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#меры
#ограничения
#Путин
#торговля
#внешнеэкономическая деятельность
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Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%
20 июля 2023, 13:18

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье с января по июнь текущего года собрали более 93 тыс тонн овощей закрытого грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
В этом году Подмосковье – на втором месте в стране. Сейчас в процессе реализации в регионе – два крупных проекта, и в будущем регион планирует выйти на первое место. В этом году в области собрали более 93 тыс тонн овощей, сказал Мурашов «Интерфаксу».

Как отметил министр, за тот же период 2022 года было собрано 66 тыс тонн тепличных овощей. Таким образом, в текущем году их производство увеличилось более чем на 41%.

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#Владислав Мурашов
#сельское хозяйство
#теплицы
#овощи
#АПК
#Московская область
#Подмосковье
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В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков
20 июля 2023, 11:34

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.

В Дмитрове открыли новое предприятие ООО «ММВЗ», продукция которого ориентирована на Москву и Подмосковье. Это завод по производству дистиллированных алкогольных напитков – водки, ликёро-водочных изделий, виски, джина и коньяка, сообщили в пресс-службе городского округа.
Уже в этом году предприятие выпустит 1,5 млн декалитров продукции высшего качества.
 
«Московской Межреспубликанский винодельческий завод» был основан в 1971 году. Многие десятилетия он считался одним из лидеров по продажам винодельческой, коньячной и ликёро-водочной продукции в СССР и России. На нём выпускали коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют».
 
Однако завод оказался в кризисе, и в 2022 году ведущий оператор алкогольного рынка Москвы и Подмосковья, компания ООО «Регион 50», купила технологическое оборудование, портфель торговых марок и рецептуры. Новый собственник начал строительство производственной площадки в Дмитрове.
 
Завод на 90% автоматизирован. Для линий розлива закуплено новейшее итальянское оборудование. Предприятие имеет свою технологическую лабораторию, на нём нет опасных объектов, контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Всё вторсырьё будут отправлять на переработку.
 
Сейчас завод выпускает первые партии своей продукции – водку «Стужа» и линейку водок «Наша традиция». С осени планируется запустить производство джинов и коньяков.
 
Запланированная мощность производства – 4 млн 600 тыс декалитров в год. Сейчас на заводе работают 55 человек. Однако с предстоящим стартом выпуска виски, коньяка и ликёров там появится ещё около 100 рабочих мест.

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#Дмитров
#алкоголь
#экономика
#производство
#Московская область
#Подмосковье
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Сбербанк проводит переговоры об открытии филиала в Бангладеш
20 июля 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Об этом сообщает местное издание BDNews24.
«Сбер» провёл две встречи с Центробанком Бангладеш, однако в ходе переговоров не было принято точного решения о сотрудничестве. 

Известно, что российский банк рассматривает возможность открытия филиала для участия в двусторонней торговле и проведения банковских операций в новой валюте, альтернативной доллару. 

«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выразил желание открыть филиал в Китае. В настоящее время у «Сбера» есть одно зарубежное отделение в Индии, открытое в 2010 году. Также осенью 2022 года банку разрешили открыть второй – в Мумбаи. 

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#банк
#Россия
#Бангладеш
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Росимущество продало одну из крупнейших типографий России
20 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/terex

Росимущество продало на торгах Первую образцовую типографию, одну из крупнейших в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Приобрел компанию за 4,93 млрд рублей бизнесмен Денис Избрехт. Он получил 330 тыс кв. м. производственных и складских помещений в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске и Кирове. Также Первая образцовая типография имеет два офисных здания общей площадью 44 тыс. кв. м. в Москве, на Пятницкой улице и на Сущёвском валу. 

Кроме того уточняется, что бизнесмен в течение пяти лет должен выполнить ряд условий, в частности, добиться годовой выручки в размере не менее 75% от общей выручки общества и вложить 1,5 млрд рублей на производство продукции. 

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#типография
#торги
#Росимущество
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Путин сообщил о потерях российских сельхозпроизводителей
20 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/Orientaly

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ рассказал, как увеличение стоимости перевозок грузов сказалось на российских аграриях.
Из-за дисконтов 30-40% на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов. Пострадали и производители удобрений, потери которых насчитывают порядка 1,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается падение рентабельности поставок в два раза в связи с ростом стоимости перевозок грузов и международных финансовых расчётов.

Также президент подчеркнул, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины – менее 5%.

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