Аналитик Баженов спрогнозировал поведение цен на топливо осенью-зимой

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Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.
«Есть два варианта развития событий: либо, относительно сегодняшней ситуации, цены могут не измениться, либо к концу года стоимость бензина вырастет на 7-9%», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Баженов.
До этого Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Так, в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.
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Мелисса Тимофеева