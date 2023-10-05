Аналитик Беляев: «Важно обуздать алчность монополий»

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Финансовый аналитик Михаил Беляев поддержал обращение ФАС к компаниям сбросить цены, поскольку считает, что амбиции и жадность монополий необходимо обуздать.
По мнению эксперта, именно такая жадность компаний приводила к росту цен на бензин и дизельное топливо, в частности.
Он добавил, что если такое обращение не изменит ситуацию, то потребуются более жёсткие меры.
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«Монополии диктуют рынку свои цены, невзирая на соотношение спроса и предложения, пользуясь любым предлогом для повышения цен. Теперь наши руководящие органы догадались, что происходит на рынке и как надо действовать. Важно обуздать алчность монополий, хотя не знаю, насколько письма ФАС будет достаточно, но это первый действенный шаг на этом пути», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.
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Мелисса Тимофеева