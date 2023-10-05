Аналитик Беляев: «Важно обуздать алчность монополий»

Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».