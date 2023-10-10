Аналитик Чернов: Дефицита газа в Европе ожидать не стоит

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Аналитик Владимир Чернов заявил, что подземные хранилища газа в Европе в этом году заполнены на рекордную величину, так что дефицита его не предвидеться.
«Дефицита газа ожидать не стоит, особенно с учётом замедления европейской промышленности. Объёмы производства Германии, считавшейся «локомотивом» европейской промышленности, падают четыре месяца подряд, с мая 2023 года. Начало отопительного сезона на рынке уже отыграли, и теперь цена газа просто сместится в диапазон торгов немного выше, в районе $450-550 за тыс. кубометров», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.
А превышение биржевой стоимости газа $500 за 1 тыс. куб. м, по его словам, может быть связана в том числе с началом отопительного сезона, и соответственно, увеличением объёмов потребления.
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