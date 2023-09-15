Аналитик Чернов допустил снижение доллара до 90 рублей на следующей неделе

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Аналитик Владимир Чернов заявил, что доллар может опуститься на следующей неделе до 90-92,5 рублей при условии, если Центробанк проявит жесткость и повысит ключевую ставку.
Однако, если ставка останется прежней на уровне 12%, то доллар будет стремится к отметке в 100 рублей на следующей неделе.
Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на «Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.
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«Если же ЦБ повысит ключевую ставку умеренно, то на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 93,5-95 за доллар. А если регулятор проявит жёсткость и повысит ключевую ставку на 200-300 б. п., то стоимость доллара на следующей торговой неделе может опуститься в район 90-92,5 рубля», — добавил в беседе с RT Чернов.
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Мелисса Тимофеева