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Аналитик Чернов: «Ожидаем увеличения мирового спроса на нефтепродукты»

06 октября 2023, 13:55
Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире.

«Начнут работать китайские банки, через которые проводят оплату за импорт нефти. Поэтому ожидаем увеличения мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты, из-за чего цены на нефть должны начать восстанавливаться. Полагаем, что на следующей торговой неделе торги пройдут в диапазоне $82-88 за баррель Brent», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.

По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#нефть
#цены
#спрос
#экономика
#прогноз
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В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод
06 октября 2023, 14:10

Фото: Мининвест МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят современный машиностроительный завод. Инвестором выступит один из крупнейших российских производителей полуприцепов компания «Грюнвальд» при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Производство магистральных полуприцепов – шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, а в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов – планируют запустить в течение двух лет.  
«Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В I квартале будущего года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025-го. Благодаря проекту в индустриальном парке «Есипово» только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Компания «Грюнвальд» входит в мировой топ-35 производителей полуприцепов. Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс единиц техники, то с запуском завода в Подмосковье объём выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс. 

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#мининвест мо
#экономика
#екатерина зиновьева
#инвестиции
#промышленность
#есипово
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара
06 октября 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы видим рост курсов валют», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

Ранее Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире. По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#цена
#нефть
#доллар
#валюта
#экономика
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Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины
Эксперт Топорнин допустил, что ЕС станет основным финансовым донором для Украины
06 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», — приводит слова Топорина РИА Новости.

Эксперт выразил мнение, что Вашингтон выплатит Киеву все суммы, о которых договаривались ранее. Топорин добавил, что деньги будут выплачены до конца года, однако могут возникнуть технические сложности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США происходит заминка с поддержкой Украины, которая связана с бюджетом. Российский лидер добавил, что деньги найдутся, так как американцы напечатают еще. Путин отметил, что для Вашингтона напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в период пандемии американцы напечатали более девяти триллионов долларов.

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#новости
#ес
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Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»
Совет директоров «Почты России» проведет аудит расходов компании
06 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/JessAerons

Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании, передает РБК.
Отмечается, что организация рассчитывает получить государственную поддержку в решении проблемы накопленных долгов. По данным компании, «Почте России» нужна докапитализация в размере 117 миллиардов рублей, рефинансирование долга за счет средств Фонда национального благосостояния России по ставке 3,5%, а также смягчение регуляторных условий.

«Почта России» будет просить  изменений нормативов по частоте доставки почты с 6 до 5 раз в неделю для федеральных центров, с 5 до 3 — для муниципальных и с 3 до 1 — для остальных. 

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Правительство России с 1 октября стабилизирует цены на топливо
06 октября 2023, 09:58

Фото: istock / bizoo_n

Правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу правительства.

«Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — заявили в правительстве.
Также 1 октября планируют восстановить топливный демпфер. Демпфер  — это механизм удержания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтяным компаниям.

Кроме того, введена заградительная пошлина на нефтепродукты для поставщиков, которые закупают нефть на рынке для перепродажи, а не производят самостоятельно. Пошлина будет действовать после отмены ограничения на вывоз нефти и ее размер составит 50 тыс. руб. за тонну.  

Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо. 

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#рынок
#правительство
#экспорт
#нефть
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#меры
#поправки
#счёт
#рф
#топливо
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Орешкин заявил, что доллар перестанет расти «рано или поздно»
06 октября 2023, 09:21

Фото: IStock/SSV-Photo

Доллар перестанет расти «рано или поздно».
Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос SHOT, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».

Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган рассказал, что рубль может ненадолго укрепиться, если будут введены валютные ограничения, если укрепится цена на нефть и вырастут доходы. Однако в глобальном плане российская валюта обречена на просадку.

«Я думаю, что на фоне укрепления цены на нефть, на фоне увеличения валютных поступлений, на фоне роста доходов рубль будет потихоньку укрепляться в короткую. Я не исключаю, что к концу года мы увидим уровень 87-92 рубля за доллар. Но уже в следующем году мы будем видеть более низкие уровни по рублю: может быть, 110-115 рублей за доллар. Наверное, глобально рубль обречён на какую-то просадку, но на какую, – сложно сказать. Наверное, в долгосрок он будет проседать», — отметил Коган.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.

«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.
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Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн
#доллар
#экономика
#рубль
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Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн
06 октября 2023, 03:49

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с 2020 по 2023 год потери мировой экономики составили рекордные $3,7 трлн.
При этом единственным крупным государством, которому удалось вернуться к допандемийному уровню производства, стали США. Об этом пишет ТАСС.

«По нашим оценкам, совокупные потери мировой экономики от следовавших друг за другом потрясений за период с 2020 года по 2023 год составили $3,7 трлн», — цитирует агентство слова Георгиевой. 

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#коронавирус
#covid-19
#экономика
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«Лукойл» возобновит поставки нефти на азербайджанский НПЗ STAR в Турции
06 октября 2023, 01:46

Фото: Фотобанк Московской области

«Лукойл» предоставит государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR кредит в размере $1,5 млрд для возобновления переработки российской нефти на заводе в Турции. По информации Reuters, поставки на НПЗ начнутся уже в октябре.
«Частный российский производитель нефти «Лукойл» предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тыс. баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть», — говорится в публикации.

Уточняется, что до лета текущего года STAR импортировал около 100 тыс. баррелей нефти марки Urals ежедневно, но объемы закупок постепенно сокращались, а в сентябре завод и вовсе прекратил их. Сделка SOCAR и «Лукойла» предусматривает возобновление поставок нефти для переработки с октября 2023 года.

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#азс
#завод
#нефть
#кредит
#сделки
#компании
#россия
#турция
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Базовая стоимость самолета «Байкал» выросла до 178 млн рублей
05 октября 2023, 23:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что базовая стоимость будущего самолета для местных авиалиний «Байкал» составляет 178 миллионов рублей. Об этом он сказал по итогам совещания по строительству воздушного судна, пишут «Известия».
«У нас, к сожалению, начала скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски по реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. 178 млн рублей — базовая стоимость, но там еще насчитали 117 млн рублей за различное дополнительное оборудование. Стоимость сейчас 178, но эту стоимость будет проверять ВЭБ еще один раз», — цитирует издание слова Трутнева.

Он добавил, что итоги экспертизы станут известны через неделю. После этого между заказчиком (дальневосточной авиакомпанией «Аврора») и создателем «Байкала» (Уральским заводом гражданской авиации) пройдут переговоры.

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