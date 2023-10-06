Аналитик Чернов: «Ожидаем увеличения мирового спроса на нефтепродукты»

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире.
«Начнут работать китайские банки, через которые проводят оплату за импорт нефти. Поэтому ожидаем увеличения мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты, из-за чего цены на нефть должны начать восстанавливаться. Полагаем, что на следующей торговой неделе торги пройдут в диапазоне $82-88 за баррель Brent», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.
По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.
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Мелисса Тимофеева