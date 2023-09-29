Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Он напомнил, что Банк России продлил до 31 марта 2024 года ограничение в 10 тысяч долларов в месяц на переводы за границу для россиян и нерезидентов из дружественных стран.
По словам собеседника RT, продление ограничений не повлияет на спрос и предложение на валюту на бирже. Поскольку первый раз такие меры были введены ещё в марте 2022 года, сейчас они уже учитываются в котировках валют.
Чернов сообщил, что на следующей неделе курс доллара на Московской бирже составит от 95 до 97,50 рубля. Однако он не исключил и повышение курса до значений в 98,50 рубля, что является максимальным показателем за сентябрь.
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По словам собеседника RT, продление ограничений не повлияет на спрос и предложение на валюту на бирже. Поскольку первый раз такие меры были введены ещё в марте 2022 года, сейчас они уже учитываются в котировках валют.
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Анастасия Чинкова