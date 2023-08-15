Аналитик Чернов: «Торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар»

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Аналитик Владимир Чернов высказал мнение о том, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей.
«Дальнейший эффект для курса последует с некоторым лагом по времени, когда из-за снижения потребительского спроса начнёт снижаться спрос и на валюту. Вероятно, торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар», — пояснил в беседе с RT Чернов.
Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения. А это, в свою очередь, повлечёт за собой снижение потребительского спроса, что как раз и замедлит в последствии рост потребительских цен.
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