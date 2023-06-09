Аналитик Чернов заявил о постепенном росте цены на нефть Brent

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«В начале апреля сразу несколько стран-участниц сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении уровней добычи нефти с 1 мая, что отразится на ценах примерно через два-три месяца. РФ в начале года обещала добровольно сократить уровни добычи нефти. В III квартале можно ожидать постепенного роста мировых цен на нефть Brent в сторону $80 за баррель», — пояснил в беседе с RT Чернов.
Ранее стало известно, что государства ОПЕК+ планируют продлить соглашение на 2024 год, в то время как Саудовская Аравия намерена ещё раз снизить нефтедобычу. Так, страны-члены организации с 2024 года могут сократить добычу при согласовании новых базовых уровней.