Аналитик Чернов заявил о росте мировых цен на золото в будущем

Фото: istockphoto.com/yilmazsavaskandag
Аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
«Прецедент с российскими золотовалютными резервами вынуждает мировые ЦБ пересматривать свои стратегии по размещению и хранению ЗВР, а это приводит к снижению мирового спроса на американские доллары, евро и фунты стерлингов и увеличению спроса на золото. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведёт к росту мировых цен на золото», — пояснил в беседе с RT Чернов.
Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
Читайте также:
Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото
Минфин: Поступления в бюджет от нефтегазовой отрасли упали почти вдвое
Мелисса Тимофеева