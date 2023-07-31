Аналитик Деев заявил о возможном удешевлении какао-бобов лишь в 2024 году

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«Поскольку кризис в отрасли назрел нешуточный, едва ли в ближайшее время какао-бобы будут дешеветь. Текущий уровень цен сохранится как минимум до следующего сезона — то есть удешевление продукции мы увидим хорошо если в 2024 году», — прокомментировал в беседе с RT Деев.
До этого сообщалось, что «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени на 7-8% из-за курса рубля. Так, осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад.
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