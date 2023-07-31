Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Аналитик Деев заявил о возможном удешевлении какао-бобов лишь в 2024 году

Аналитик Деев заявил о возможном удешевлении какао-бобов лишь в 2024 году

31 июля 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Аналитик Артём Деев заявил, что из-за погодных катаклизмов основные страны производители продукции из како-бобов – Кот-д’Ивуар и Гана – испытывают определённые трудности с урожаем, а потому цены на соответствующие товары в ближайшее время будут только расти, удешевление продуктов в лучшем случае возможно лишь в 2024 году.

«Поскольку кризис в отрасли назрел нешуточный, едва ли в ближайшее время какао-бобы будут дешеветь. Текущий уровень цен сохранится как минимум до следующего сезона — то есть удешевление продукции мы увидим хорошо если в 2024 году», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

До этого сообщалось, что «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени на 7-8% из-за курса рубля. Так, осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад.

Читайте также:

Шоколадная продукция от «Ферреро» подорожает на 7-8%

Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии

Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%
#товары
#цена
#шоколад
#экономика
#производство
Читайте нас в
Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн
31 июля 2023, 17:55

Фото: Istockphoto / Oleksii Didok

В Подмосковье внедряют новую цифровую услугу – размещение летних веранд при мобильных торговых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В этом сезоне летнее кафе можно будет разместить возле мобильного объекта, подав заявку через региональный портал госуслуг. Для тех мобильных объектов, которые уже заключили договор и разместили точку, это займёт два дня», – отметил в пресс-службе.
Там добавили, что в Подмосковье ежегодно модернизируют услуги в сфере торговли, чтобы упростить оформление договоров предпринимателям, а покупателям создать комфортные условия. Так, в 10 раз удалось сократить сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. Сегодня в Подмосковье заключили более 500 таких договоров.
 
Электронные услуги по размещению мобильных торговых объектов и летних кафе Московская область ввела первой в России.
 
Читайте также: 

В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек

Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках

В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий


#минсельхозпрод мо
#торговля
#кафе
#услуги
#онлайн
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Крупнейший банк Швейцарии закроет счета российских клиентов
31 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/ultramarine5

Крупнейший швейцарский банк UBS отказывается от российских клиентов. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.
Уточняется, что закроется до 75% счетов клиентов из России. В организации объясняют это риском сотрудничества с россиянами. 

Сначала эта мера скажется на клиентах с российским паспортом, проживающих в других странах. Затем решение коснётся и остальных клиентов.

Также издание напоминает, что банк прекратил обслуживание новых клиентов из России после включения Крыма в состав государства в 2014 году. При этом, второй по значимости банк Швейцарии Credit Suisse, который впоследствии вошёл в состав UBS, развивался и расширялся как раз за счёт россиян. 

Читайте также:

Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ

Швейцария отказалась поставить Украине 96 танков Leopard 1

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
#банк
#россияне
#клиенты
#закрытие
Читайте нас в
Аналитик Соболев: «Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей»
31 июля 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев заявил, что доллар в августе может колебаться в районе 88-94 рублей.
«Этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Соболев.

Также он пояснил, что нынешний рост доллара выше 92 рублей впервые с 7 июля может быть обусловлен слабым торговым балансом и маленьким количеством валютной выручки.

Читайте также:

Путин заявил, что доллар используется в мире как инструмент борьбы

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели

В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы
#экономика
#доллар
#валюта
#прогноз
#рубль
Читайте нас в
Классическая музыка помогает подмосковным фермерам увеличивать надои у коз
31 июля 2023, 16:13

Фото: Минсельхозпрод МО

На ферме «Александровский Спас» в Можайском городском округе животным включают классическую музыку для повышения производительности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На ферме содержатся более 80 дойных коз, которые ежедневно производят более 200 литров молока. В качестве эксперимента им включали произведения разных классических композиторов, но больше всего им понравились произведения Петра Чайковского, отметил министр.
 
Как отмечают фермеры, во время доения животным включали Моцарта, Баха, Штрауса и других композиторов. Однако самым любимым произведением стал «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Под него животные дают на несколько литров молока в день больше.
 
На экоферме производят около 20 наименований продукции из козьего молока. Это сыры, творог и йогурты.

Читайте также: 

Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га

В Подмосковье с начала года получено более 260 тысяч тонн молока

Подмосковная молочная ферма увеличит объёмы производства в 7 раз


 

#экономика
#минсельхозпрод мо
#министр
#владислав мурашов
#козы
#ферма
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Цены на курицу в России установили новый рекорд
31 июля 2023, 14:39

Фото: istockphoto/Ann_Zhuravleva

В июле был установлен новый ценовой рекорд куриного мяса. Килограмм охлажденной курицы на оптовом рынке стоил до 197 рублей, а в розничных торговых сетях цена доходила до 260 рублей.
Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года, когда килограмм куриного мяса стоил 190,85 рубля. Специалисты пояснили, что себестоимость мяса птицы растет из-за повышения цен на компоненты кормовых добавок, удорожания оборудования и расходных материалов, передают «Аргументы и факты».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что куриное мясо за год выросло в цене на 6%, несмотря на увеличение производства в России. В ведомстве также заверили, что нынешнее подорожание курятины носит сезонный характер, а ситуация на рынке продовольствия стабильна и находится под контролем.

Читайте также:

Россиян предупредили о повышении цен на вина из Европы и США

Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»

В России подорожал «шашлычный набор»

#рекорд
#птицы
#мясо
#специалисты
#цена
Читайте нас в
В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса
31 июля 2023, 14:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«У нас в Подмосковье 188 парков. Там сейчас – 1236 объектов бизнеса. Это около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Зампред добавила, что лидерами по размещению на территории парков объектов бизнеса в Подмосковье стали Богородский округ, Люберцы и Домодедово.

Читайте также: 

Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ

Воробьёв: в Подмосковье каждый год ремонтируют около 60 школ

Воробьёв: власти региона должны решать проблемы, которые волнуют людей


#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#бизнес
#парки
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
На Украине заблокировали организации, проводившие обменные операции в рублях
31 июля 2023, 14:09

Фото: iStock/Tippapatt

На Украине заблокировали обменные организации, которые проводили операции в рублях. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.
Сотрудники БЭБ и киберспециалисты СБУ разоблачили людей, проводивших денежные переводы через запрещённые украинскими властями российские платёжные системы ЮMoney и Webmoney. 

Спецслужбы провели обыски в местах проживания организаторов схемы.  

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины запретил проводить денежные операции с рублём, а также призвал европейские страны сделать тоже самое.

Читайте также:

Всемирный банк выделит Украине помощь в размере $1,75 млрд

На Украине озвучили сумму финансовой помощи от Всемирного банка за время конфликта

Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы
#банк
#рубль
#украина
#финансы
Читайте нас в
В Подмосковье назвали основных получателей поддержки регионального Фонда микрофинансирования
31 июля 2023, 13:29

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство инвестиций сообщило, какие компании наиболее часто обращаются за поддержкой в фонд микрофинансирования.

Региональный фонд микрофинансирования функционирует в Подмосковье с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы бизнесу Подмосковья по 7 кредитным программам. За первые шесть месяцев этого года такую поддержку получили 238 компаний. Основными получателями займов стали производственные предприятия, а также компании в сфере оптовой и розничной торговли, логистики и сельского хозяйства. Так, с начала года льготные кредиты на сумму 100 миллиона рублей получили 54 субъекта МСП в отрасли торговли, еще 54 займа на 93 миллиона рублей — производственные компании», — рассказала  заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компаниям, работающим в сфере грузовых и пассажирских перевозок, было дано 24 льготных займа на сумму 26,3 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить льготный заём в региональном фонде микрофинансирования, необходимо подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг.

Подробности о действующих программах финансирования можно узнать на сайте.

Читайте также:

Самозанятым Подмосковья напомнили об услугах центра «Мой бизнес».

Правительство Подмосковья запускает конкурс для социальных и молодых предпринимателей.

В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса.
#подмосковье
#бизнес
#кредиты
#мой бизнес
#компании
#программа
#мсп
#министр
#фонд
#онлайн
#предприниматели
#предприятия
#заём
#льготные кредиты
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
Россиянам перечислили изменения, которые ждут их с августа нынешнего года
31 июля 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 августа нынешнего года россиян ждет ряд нововведений. Среди них введение цифрового рубля, повышение пенсий, рост цен на иномарки из-за индексации утилизационного сбора, выдача электронных виз.
Закон о введении цифрового рубля и создании необходимой электронной платформы вступает в силу с 1 августа 2023 года. Цифровой рубль станет одной из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Единым его оператором станет Центробанк, где деньги в виде цифрового кода будут храниться в электронном кошельке, передают «Известия». Пока цифровой рубль будут тестировать только кредитные организации и юридические лица. В широкое обращение он поступит в 2025-2027 годах.

В России будет проведена индексация утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Это не должно отразиться на стоимости отечественных машин, а вот цена на иномарки может подрасти, считают эксперты.

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты. Максимально пенсия может вырасти на стоимость трех пенсионных баллов, но ее окончательный размер будет зависеть от суммы отчислений в Социальный фонд и года выхода на пенсию.

Облегчается въезд в Россию для иностранных туристов. С 1 августа они смогут получить единую электронную визу, которая будет действовать на территории всей страны. В настоящее время такая услуга доступна гражданам 52 государств, но этот перечень планируется расширить.

Читайте также:

Экономист Иванова-Швец: С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Пенсии, сбор и выплаты детям: что изменится в России с 1 августа

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

#деньги
#рубль
#выплаты
#закон
#цена
#страны
#пенсия
#индексация
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников