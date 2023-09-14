Аналитик Диашов спрогнозировал уровень ключевой ставки в диапазоне 12-13%

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«Предположения сильно отличаются. Связано это с тем, что эффект от повышения ставки до 12% для финансовой системы уже есть. Но насколько этих результатов достаточно, оценить очень трудно, так как пока нет конкретных цифр и показателей. По моему мнению, ставка останется в диапазоне 12-13%. Если же ставка повысится, то доступность кредитов для бизнеса ещё больше уменьшится, в экономике спрос будет несколько снижен», — прокомментировал в беседе с RT Диашов.
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