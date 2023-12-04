Аналитик Фетисов допустил радикальное повышение ставки ЦБ

Объём нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн квадратных метров, что стало рекордным показателем с января 2020 года. Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур объяснил в беседе с «Радио 1», почему это произошло и ждать ли снижения цен на квартиры.