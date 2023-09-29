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Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается

29 сентября 2023, 19:36
Фото: iStock/bigtunaonline

Фото: iStock/bigtunaonline

Резкое падение биржевых цен на бензин и дизельное топливо вызвано многими причинами, которые можно только заретушировать, но никак не решить. Об этом Общественной службе новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива привёл к резкому падению цен на бирже. Так, биржевые цены на бензин снизились на 20%, а на дизельное топливо – на 16%. При этом, по его словам, цены на заправках сохранились на показателе уровня инфляции.

Собеседник ОСН отметил, что в ряде регионов наблюдается падение цен на топливо. Так, бензин, ранее стоивший 57 рублей за литр теперь может составлять 55 рублей.


При этом, по мнению Фролова, чтобы создать стабильные предпосылки для снижения стоимости топлива в рознице, необходимо дальнейшее понижение оптовых цен.

Однако эксперт заявил, что не может сейчас найти способы решения сложившейся ситуации.

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#топливо
#цены
#бензин
#экономика
#биржа
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Корпорация развития привлекла в Подмосковье с начала года около 30 инвесторов
29 сентября 2023, 19:44

Фото: Мининвест МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион с января по сентябрь текущего года более 30 инвесторов. Вместе они создадут в регионе около 4 тыс рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.
За девять месяцев этого года при содействии корпорации подписано 33 инвестиционных соглашения на сумму 38 млрд рублей. Инвесторы планируют вести бизнес в таких сферах, как металлообработка, производство строительных и отделочных материалов, машиностроение. пищевая и химическая промышленность. 
 
Как отметили в КРМО, общая площадь этих предприятий превышает 85 га, что соответствует суммарному размеру 115 футбольных полей.
 
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#мининвест мо
#инвестиции
#крмо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Риелтор Апрелев назвал причины заметной разницы цен на недвижимость
Риелтор Апрелев: разное качество жилья приводит к резким градациям цен
29 сентября 2023, 19:07

Фото: iStock/Diy13

Основная причина большой разницы цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке заключается в качестве жилья. Об этом Общественной службе новостей сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила озабоченность значительной разницей цен на первичное и вторичное жильё. По её словам, она может достигать до 50%, что абсолютно недопустимо и требует внимания. 

Кроме того собеседник ОСН отметил, что банки и закройщики понижают ставку по ипотечному кредитованию за счёт повышения цены на недвижимость.

Апрелев также подчеркнул, что ставка по ипотеке на квартиру в новостройке составляет 8% для всех категорий граждан, а на жильё на вторичном рынке – 15-16%. Таким образом, покупатели активно планируют покупку новой квартиры, где ставка вдвое меньше.

Такая ситуация привела к значительному сокращению сделок на вторичном рынке. 

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#экономика
#недвижимость
#цены
#ипотека
#квартиры
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Путин: Руководители «золотого миллиарда» эксплуатируют всю мировую экономику
29 сентября 2023, 18:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда».
Такое заявление глава РФ сделал, выступая на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Они — вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда» — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», - прокомментировал ситуацию российский президент. 

Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.

Ранее Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo

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#владимир путин
#экономика
#финансы
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Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть
Инвестор Сидоров: цены на нефть будут расти до конца следующей недели
29 сентября 2023, 18:26

Фото: iStock/Diy13

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров спрогнозировал дальнейшие показатели цен на нефть.
Он отметил, что котировки на бирже уже начали подниматься из-за опустошающихся запасов сырой нефти в США. Так, на прошлой неделе запасов стало ещё меньше, они опустились до значения в 416,3 млн баррелей. При этом, запасы на некоторых хранилищах в штатах страны показывают минимальные отметки ещё с июля 2022 года.

Кроме того, по словам собеседника RT, существует риск дефицита нефти в зимнее время из-за сокращения поставок в России и Саудовской Аравии.

В заключение Сидоров отметил, что цены на нефть точно будут повышаться в течение всей следующей недели.

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#сша
#нефть
#цены
#биржа
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Промышленное производство в Московской области выросло на 12%
29 сентября 2023, 18:25

Фото: Мининвест МО

С января по август этого года промышленное производство в Подмосковье выросло на 12%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За семь месяцев текущего года рост промышленного производства в регионе составил 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За период с января по август 2023 года рост составил 12% по сравнению с прошлым годом», – отметила зампред.
При этом, по её словам, значительный вклад в эту динамику внесла обрабатывающая промышленность, которая за отчётные восемь месяцев выросла на 13,8%
 
В сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий рост составил около 56%. Производство транспортных средств и оборудования, прибавило более 38%, а производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 29,5%.

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#мининвест мо
#производство
#промышленность
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
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«Оброк»: Путин высказался в сторону международной финансовой системы
Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» злоупотребляют своим положением
29 сентября 2023, 17:55

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности изменений в мировой финансовой системе. Такое заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».

«Современные финансовые кредитные отношения в мире выстроены таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого «золотого миллиарда». Они, вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира», — высказался президент. 
Лидер РФ заявил, что руководители стран «золотого миллиарда» злоупотребляют финансовым, технологическим, и информационным положением. Путин также сравнил текущую финансовую систему в мире с оброком и назвал контрибуцией. 

Первая парламентская конференция «Россия - Латинская Америка» начала работу сегодня, 29 сентября, и продлится до понедельника. В конференции примут участие представители более половины государств Латинской Америки.

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#рф
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Станислав Каторов поздравил компанию «4 Вида» с юбилеем
29 сентября 2023, 15:34

Фото: пресс-служба г. о. Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов от имени губернатора Московской области поздравил с 20-летием компанию «4 Вида», занимающуюся изготовлением выставочных стендов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава Реутова 28 сентября посетил ООО «4 Вида». Он встретился с генеральным директором и соучредителем компании Виктором Зарудным, её сотрудниками и поздравил с 20-летним юбилеем со дня основания. Станислав Каторов передал руководителю поздравительный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.    
«Основная специализация компании – строительство стендов для выставок. ООО «4 Вида» является серьёзным конкурентом в индустрии дизайна и входит в топ-5 крупнейших среди выставочных компаний. Сейчас коллеги работают над организацией выставочного пространства на международном форуме «Россия» на ВДНХ», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.    
Уточняется, что изначально компания была организована как небольшая дизайн-студия. Постепенное развитие привело к собственному производству в области выставочных технологий и выходу на международный рынок. Количество сотрудников достигло 65, в пиковую загрузку увеличивается до 150.    
«Многолетняя история – это лучший показатель стабильности и надёжности. Я убежден, что 20-летний юбилей откроет только новые возможности компании для продвижения вперед и очередных трудовых побед. Мы со своей стороны продолжим поддерживать организацию в реализации новых проектов», – отметил Каторов.
В пресс-службе добавили, что на своей промышленной территории компания сегодня возводит новое здание. Цель – расширение мощностей выставочного строительства и развитие еще одного стартап проекта, который будет заниматься промышленным оборудованием.  

Глава Реутова Станислав Каторов и руководство ООО «4 Вида» поддерживают конструктивный диалог. По просьбе сотрудников компании на прилегающей территории сделано освещение. После открытия стал востребованным надземный переход, который соединил в Реутове городские улицы Октября и Никольскую
«Ранее наши сотрудники задавали вопросы, как обустроить прилегающую территорию. С помощью главы Реутова мы все эти вопросы решили. Необходимость в надземном переходе через железную дорогу была. У нас несколько человек живет в северной части. И сегодня я знаю, маршрут их сократился на 20-30 минут», – поделился Виктор Зарудный.
По его словам, всё сделано для того, чтобы люди могли работать. 

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#реутов
#станислав каторов
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю
Аналитик Чернов: курс доллара, вероятно, не превысит 97,50 рубля
29 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Он напомнил, что Банк России продлил до 31 марта 2024 года ограничение в 10 тысяч долларов в месяц на переводы за границу для россиян и нерезидентов из дружественных стран. 

По словам собеседника RT, продление ограничений не повлияет на спрос и предложение на валюту на бирже. Поскольку первый раз такие меры были введены ещё в марте 2022 года, сейчас они уже учитываются в котировках валют.

Чернов сообщил, что на следующей неделе курс доллара на Московской бирже составит от 95 до 97,50 рубля. Однако он не исключил и повышение курса до значений в 98,50 рубля, что является максимальным показателем за сентябрь.

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#доллар
#курс
#рубль
#биржа
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Правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2024 — 2026 годы
29 сентября 2023, 14:42

Фото: istock /Max Zolotukhin

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Информацию сообщает пресс-служба кабинета министров.
Представленный документ создали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает переход к росту экономики в следующем году на уровне выше 2%. Согласно документу, доход федерального бюджета в 2024 году составит 35 трлн рублей, в то время как расходы составят около 36,6 трлн рублей. В результате чего, бюджет окажется дефицитным. Расходы в 2025-м запланированы на уровне 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.

Кроме того, проект госбюджета был направлен нижней палате в электронном формате, а это практикуется впервые. Распоряжение о внесении проекта подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Кроме этого, в Госдуму были внесены другие документы, которые имеют весомое значения для финансов государства. 

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