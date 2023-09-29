Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается

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Резкое падение биржевых цен на бензин и дизельное топливо вызвано многими причинами, которые можно только заретушировать, но никак не решить. Об этом Общественной службе новостей рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива привёл к резкому падению цен на бирже. Так, биржевые цены на бензин снизились на 20%, а на дизельное топливо – на 16%. При этом, по его словам, цены на заправках сохранились на показателе уровня инфляции.
Собеседник ОСН отметил, что в ряде регионов наблюдается падение цен на топливо. Так, бензин, ранее стоивший 57 рублей за литр теперь может составлять 55 рублей.
При этом, по мнению Фролова, чтобы создать стабильные предпосылки для снижения стоимости топлива в рознице, необходимо дальнейшее понижение оптовых цен.
Однако эксперт заявил, что не может сейчас найти способы решения сложившейся ситуации.
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Собеседник ОСН отметил, что в ряде регионов наблюдается падение цен на топливо. Так, бензин, ранее стоивший 57 рублей за литр теперь может составлять 55 рублей.
Однако эксперт заявил, что не может сейчас найти способы решения сложившейся ситуации.
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Анастасия Чинкова