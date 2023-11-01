Аналитик Кабаков назвал повышение ставки оправданным

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Директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков объяснил, что с учётом нынешней инфляции повышение ключевой ставки является оправданным.
«Повышение ключевой ставки абсолютно оправдано с учётом инфляции, которую мы наблюдаем. Темпы инфляции в диапазоне тех же самых 15%. Тем не менее, хоть повышай ключевую ставку, хоть не повышай, всё равно будет происходить и рост инфляции, и повышение ставки будет оказывать очень слабый эффект без структурных изменений в экономике и действий, связанных с перенастройкой экономической системе страны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кабаков.
Ранее депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.
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