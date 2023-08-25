Аналитик Карпов: Цены в России вырастут на 5-7%

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Россию в ближайшие месяцы ожидает рост цен в среднем на 5-7%. При этом рост предполагается плавный, без каких-либо скачков и потрясений.
Аналитик пояснил, что изменение конечной цены связано с целым рядом разнообразных факторов. На ценообразование могут оказывать влияние запасы сырья, готовой продукции, моменты, связанные с логистикой и так далее. Имеет значение также количество конкурентов на рынке. Продавцы и поставщики решают возникающие сложности в рабочем режиме. Заморозка же цен ничего не решит, так как в конечном итоге все равно кому-то придется платить, резюмировал аналитик.
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