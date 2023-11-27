Аналитик Карпунин допустил скорое поднятие доллара выше 90 рублей

В доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают во второе воскресенье октября. Однако в муниципалитете его по традиции празднуют в конце ноября, когда завершены полевые работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.