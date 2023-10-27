Аналитик Кочетков: «Фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли»

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Ведущий аналитик Андрей Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком не отразиться существенно на курсе рубля.
«Проблема в том, что в отсутствии внешних потоков капитала ставка ЦБ РФ почти не влияет на курс рубля. По сути, на валютном рынке присутствуют деньги частников и отсутствует валютное предложение экспортеров. Поэтому фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли», — отметил в беседе с Газета.ру Кочетков.По его мнению, повышение ставки не сделает рублёвые депозиты более привлекательными.
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