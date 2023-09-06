Аналитик Колобанов рассказал, когда ждать стабилизации цен на газ

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Стабилизация мировых цен на газ ожидается не ранее чем через два-четыре года, когда появится избыток глобальных мощностей по сжижению газа. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Эксперт привёл статистику роста цен на газ. Весной 2021 года стоимость тысячи кубометров газа возросла до 250-300 долларов, а уже весной 2022 года она дошла до своего максимума – 3892 долларов. Таких показателей не было ни разу за историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть, с 1996 года.
Затем пошёл обратный процесс, и уже 25 мая прошлого года цена на газ опустилась до минимального показателя за период 2021-2022 года, составив менее 300 долларов.
В настоящее время, по словам Колобанова, нестабильность внешних поставок газа создаёт риск дефицита, за которым снова последует повышение цен.
При этом, на фоне снижения потребления газа в Европе, высокие цены не должны продержатся на рынке продолжительное время.
В заключение беседы с РИА Новости Колобанов отметил, что стабилизация цен, возможно, произойдёт в 2025-2027 годах. При этом, усложнить ситуацию может растущий спрос на газ в Азии.
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Затем пошёл обратный процесс, и уже 25 мая прошлого года цена на газ опустилась до минимального показателя за период 2021-2022 года, составив менее 300 долларов.
При этом, на фоне снижения потребления газа в Европе, высокие цены не должны продержатся на рынке продолжительное время.
В заключение беседы с РИА Новости Колобанов отметил, что стабилизация цен, возможно, произойдёт в 2025-2027 годах. При этом, усложнить ситуацию может растущий спрос на газ в Азии.
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Анастасия Чинкова