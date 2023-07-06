Аналитик Мароченков спрогнозировал доллар в районе 90-100 рублей

Фото: istockphoto.com/jasastyle
Ведущий аналитик Илья Мароченков предположил, что доллар может достигнуть 90-100 рублей, юань — 12,5-13,8 рублей, евро — 97-110 рублей.
Эксперт также объяснил, с чем может быть связано текущее падение российской валюты.
До этого сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 100 рублей. Кроме того, показатели доллара на торгах также увеличились и составили 92 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
Читайте также:
Курс евро поднялся до 100 рублей
Курс евро поднялся выше 99 рублей на бирже
Экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля
«Однозначно назвать причину сейчас невозможно, но с учётом скорости ослабления рубля и резкости происходящего мы склоняемся к бегству капитала», — прокомментировал в беседе с RT аналитик.
Читайте также:
Курс евро поднялся до 100 рублей
Курс евро поднялся выше 99 рублей на бирже
Экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля
Мелисса Тимофеева