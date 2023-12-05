Аналитик Мильчакова: «Евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля»

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Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что в течение ближайшей недели курс евро может колебаться в диапазоне 96,5-99,5 рубля.
«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5-99,5 рубля», — спрогнозировала в беседе с RT Мильчакова.
Она отметила, что на ослабление российской валюты влияет ряд факторов, среди которых обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также ожидание на следующей неделе решений ФРС, ЕЦБ и ЦБ по процентным ставкам.
Ранее стало известно, что сегодня, 5 декабря, курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей за единицу впервые с 7 ноября.
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