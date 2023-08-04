Аналитик Мильчакова предрекла ожидаемую цену нефти Brent

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin
«В течение всей уходящей недели цена нефти Brent находилась в вялом «боковике», показывая движения в основном вокруг цены в $85 за баррель, снизившись в итоге к концу недели на 0,3%. <…> На следующей неделе ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5-$87 за баррель», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.
Она добавила, что в течение этой недели не произошло ничего существенного для того, чтобы цена нефти продемонстрировала какие-либо сильные изменения.
Читайте также:
Мосбиржа: Курс евро впервые за несколько месяцев превысил 104 рубля
Россия стала пятой экономикой мира
Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки