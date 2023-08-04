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Аналитик Мильчакова предрекла ожидаемую цену нефти Brent

Аналитик Мильчакова спрогнозировала цену нефти Brent в диапазоне $83,5-$87 за баррель
04 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что цена нефть марки Brent будет колебаться в районе $83,5-$87 за баррель на следующей неделе.

«В течение всей уходящей недели цена нефти Brent находилась в вялом «боковике», показывая движения в основном вокруг цены в $85 за баррель, снизившись в итоге к концу недели на 0,3%. <…> На следующей неделе ожидаем цену нефти Brent в рамках $83,5-$87 за баррель», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.

Она добавила, что в течение этой недели не произошло ничего существенного для того, чтобы цена нефти продемонстрировала какие-либо сильные изменения.

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Мосбиржа: Курс евро впервые за несколько месяцев превысил 104 рубля
04 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/darkojow

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Это следует из данных Московской биржи.
Аналитики банка «Санкт-Петербург» сообщают, несмотря на ослабление, у рубля ещё есть шанс укрепиться за счёт стабилизировавшейся ситуации на нефтяном рынке. При этом, рост курса валют может продолжиться, особенно на следующей неделе, когда продажи по бюджетному правилу снизятся с текущих. 

Главный аналитик ПСБ Денис Попов объяснил, что процесс ослабления рубля связан с повышенным интересом на валюту у крупных покупателей. Так, доля покупателей в конце июня выросла в два раза по сравнению с показателями начала месяца. 

А эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер указал на то, что российская валюта активно увозится из страны, при этом обратного притока не наблюдается. 

Ранее сообщалось, что курс доллара также поднялся и достиг отметки в 95 рублей. Последний раз такие данные отмечались Мосбиржей 28 марта 2022 года. 

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Курс доллара поднялся до 95 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей
04 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

Согласно данным Московской биржи, курс доллара поднялся до отметки 95 рублей. Такое значение валюта обрела впервые с 28 марта 2022 года.
Ранее, экономист Николай Кульбака высказался о курсе рубля. Он заявил, что курс национальной российской валюты будет плавающим. По словам специалиста, в августе текущего года, значение рубля будет варьироваться. Также, будет отмечаться некоторое ослабление. 

По прогнозам экономиста, курс рубля будет плавающим и его значения будут увеличиваться, затем снова падать. 

Прежде сообщалось, что ЦБ утвердил логотип цифрового рубля. 

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Россия стала пятой экономикой мира
Всемирный банк: РФ стала пятой экономикой в мире и крупнейшей из стран Европы по паритету покупательной способности
04 августа 2023, 06:48

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Согласно официальным данным по поводу валового внутреннего продукта (ВВП), Россия стала пятой экономикой мира, обогнав Германию, а также крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности. Об этом говорит рейтинг Всемирного банка., который приводит Telegram-канал «Банкофф. Финансы».
На первом месте рейтинга оказался Китай, на втором месте, как легко догадаться, Соединенные Штаты. «Бронзу» среди крупнейших экономик получила Индия. 



Четвертое место, опередив Россию, заняла Япония, а прямо за нашей страной расположилась Германия. Также в десятку вошли Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. А вот Турция оказалась за пределами топ-10, заняв лишь 11 место.

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«Почта банк» сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом
03 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Kenishirotie

Временные ограничения операций по картам UnionPay «Почта банка» за рубежом могут наблюдаться в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что ограничения вызваны переходом банка на другую расчетную платформу, по этой причине ограничения носят технический характер.

«Почта Банк» рекомендовал клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карты в ближайшее время. Сообщается, что на территории РФ карты UnionPay «Почта банка» работают в полном объеме.

Напомним, ранее Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.

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#рф
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​В Подмосковье запустили электронный сервис для старта бизнеса в жилых домах
03 августа 2023, 17:12

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

В Подмосковье запустили сервис по подбору помещения для размещения бизнеса на первом или втором этажах жилых домов. Он позволяет подать все необходимые документы и получить объект. Сервис разработал подмосковный Мининвест вместе с застройщиками, сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь открыть кофейню, парикмахерскую или другой бизнес на нижних этажах жилого дома, сделав его жильцов своими потенциальными клиентами, можно быстрее и проще. 
 
Многоквартирные дома, где можно разместить такой бизнес, уже начали появляться на инвестиционной карте. Там можно подобрать оптимальный вариант для запуска своего дела и подать заявку на предоставление объекта.
 
К проекту уже подключились два крупных застройщика – ПИК и Группа «Самолёт». Их дома уже нанесены на инвестиционную карту региона. 

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#экономика
#бизнес
#мкд
#жилой дом
#подмосковье
#московская область
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Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить расходование бюджетных денег на развитие IT-отрасли
03 августа 2023, 15:25

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение проверить законность использования бюджетных средств, которые направлены на развитие отрасли информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в рамках проверки сотрудники прокуратуры должны будут оценить полноту, законность и своевременность финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития IT-отрасли.

По данным пресс-службы, особое внимание будет обращаться на предоставление мер господдержки для разработки отечественных программ для развития производства высокотехнологичной продукции промышленности.

Напомним, ранее выяснилось, что объем нелегального российского программного обеспечения увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что рост объема нелегального ПО связан с тем, что пираты перешли на российские продукты. Отмечается, что в этом году рост составил около 230%.

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#разработки
#it
#рост
#сотрудники
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«Тинькофф» выявил крупную финансовую пирамиду
Банк «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду, в которой участвовало минимум 15 тысяч человек
03 августа 2023, 14:55

Фото: iStock//ArisSu

Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. Об этом сообщили в организации.
Сообщается, что финансовая пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком, пользователям поступало предложение оформлять кредитные карты «для заработка». Организаторы пирамиды в своем письме сообщали, что организация работает в рекламной индустрии. Чтобы попасть в нее, необходимо было получить приглашение от действующего участника, после 3 дней пробного периода, нужно внести депозит в размере 120-40000 электронных долларов.

После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.

Ранее Банк России на своем сайте привел несколько параметров, которые помогают распознать финансовую пирамиду.

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#эксперты
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#сотрудники
#банк россии
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Минфин РФ возобновит покупки валюты по бюджетному правилу
03 августа 2023, 13:16

Фото: iStock/welcomia

Минфин РФ с 7 августа перейдет к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что впервые с января прошлого года Минфин РФ возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. С 7 августа по 6 сентября объем покупки валюты и золота составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.

Сообщается, что в августе этого года Министерство финансов ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета более чем на 73 миллиарда рублей. 

Напомним, ранее Минфин сообщил, что минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.

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#минфин
#доходы
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Минфин планирует понизить минимальную цену на этиловый спирт
03 августа 2023, 13:03

Фото: istockphoto/bhofack2

Минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.
Об этом сообщает Telegram-канале Минфина РФ. Уже подготовлен соответствующий проект приказа. Данное решение приняли из-за снижения цен на зерновые культуры на внутреннем рынке. Причиной явился высокий урожая в 2022 году.
 
В Минфине считают, что снижение минимальной цены даст возможность производителям этилового спирта «адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции».
Приказ вступит в силу в момент официального опубликования.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что «мощное лобби» противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.

Она отметила, что метанол является сильнейшим ядом, который производится в объеме 4,5 млн тонн в год. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.

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