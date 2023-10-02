Аналитик Митрахович назвал жонглированием формулировок заявления Молдавии о газе

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», передает RT.
Аналитик пояснил, что существует Приднестровье, которое отделено от властей в Кишинёве, однако при этом между ними есть энергетическая связь.
По мнению аналитика, последнее время российский газ идет на территорию, контролируемую Тирасполем. Митрахович добавил, что после слов Парликова изменений не произойдет, поставки газа в Приднестровье будут происходить дальше.
Напомним, ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников.
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«Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — цитирует Митраховича RT.
Напомним, ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников.
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Екатерина Коршунова