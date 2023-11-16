Аналитик Осадчий допустил рост ставок по вкладам до 15%

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что ставки по вкладам могут вырасти до 15% уже в декабре.
Он пояснил, что случится это может после заседания ЦБ, которое должно состоятся 15 декабря.
Ране глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах.
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«Инфляция в России в первую неделю ноября в годовом выражении ускорилась до 6,99%. Поэтому велика вероятность нового ужесточения политики ЦБ по ставке. Пока рынок ожидает перехода к снижению ключевой ставки через полгода. Многие банки установили самые высокие ставки по вкладам сроком на шесть месяцев», — пояснил в беседе с Газета.ру Осадчий.
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Мелисса Тимофеева