Аналитик Пейн: У Байдена в 2024 будут большие проблемы из-за нефти

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Аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн заявил, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден столкнется с проблемами из-за роста цент на бензин. Об этом он сообщил в интервью изданию Fox Business.
По словам эксперта, к подорожанию приведет решение ОПЕК сократить добычу нефти. Это станет «огромной головной болью» для главы Америки в следующем, 2024 году.
Несмотря на увеличение запасов бензина в Штатах, в стране практически отсутствует сырая нефть. Невзирая на это, страны ОПЕК готовы в любое время уменьшить объемы добычи и увеличить цену. В таком случае стоимость топлива в США побьет все рекорды.
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«Это провальная [энергетическая. – прим.ред.] политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — заключил аналитик.
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Алина Юрчак