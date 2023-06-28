Аналитик Раманинов объяснил возможное изменение ключевой ставки ЦБ

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Аналитик Раманинов: «С точки зрения борьбы с инфляцией ЦБ делает всё правильно»
Аналитик Сергей Раманинов объяснил, что Центробанк может изменить ключевую ставку для удержания инфляции близко к целевому значению.
Ранее заместитель председателя российского ЦБ Алексея Заботкина заявил о том, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России.
Кроме того, Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Согласно нововведениям, которые должны будут вступить в силу с 1 октября 2023 года, страховщик банковской карты будет должен компенсировать клиенту всю сумму похищенного, если она будет не больше 100 тыс. рублей. В случае более крупной кражи также вернут не менее указанной суммы. При этом страховая компания может по своей инициативе установить и более высокую компенсацию.
«ЦБ таргетирует инфляцию, его задача держать инфляцию близко к целевому значению, для этого он изменяет ключевую ставку, которая влияет на потребительскую активность, объёмы кредитования, привлекательность новых инвестиционных. <…> Годовая инфляция составляет порядка 2,96%, но мы выходим из периода эффекта высокой базы, поэтому с точки зрения борьбы с инфляцией и удержания её у таргета ЦБ делает всё правильно», — прокомментировал в беседе с RT Раманинов.
Кроме того, Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Согласно нововведениям, которые должны будут вступить в силу с 1 октября 2023 года, страховщик банковской карты будет должен компенсировать клиенту всю сумму похищенного, если она будет не больше 100 тыс. рублей. В случае более крупной кражи также вернут не менее указанной суммы. При этом страховая компания может по своей инициативе установить и более высокую компенсацию.
Мелисса Тимофеева