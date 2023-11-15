Аналитик Раманинов заявил об укреплении курса рубля

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Аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля.
Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты. А вот сокращающийся импорт, по словам Раманинова, как раз уменьшает отток валюты.
Также имеет значение и санкционное давление на Россию, которое способствует уменьшению объёмов вывода средств заграницу.
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Также имеет значение и санкционное давление на Россию, которое способствует уменьшению объёмов вывода средств заграницу.
«В итоге курс крепнет. 90 рублей — важный уровень. Грубо говоря, он заложен в бюджет. Если от него будет сильно отклоняться вниз, то власти вмешаются, сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и/или вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу», — пояснил в беседе с RT Раманинов.
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Мелисса Тимофеева