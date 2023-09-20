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Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей

Аналитик Антонов: Риск подорожания доллара до 110 рублей есть
20 сентября 2023, 01:34
Фото: IStock/SSV-Photo

Фото: IStock/SSV-Photo

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение в интервью агентству «Прайм», что несмотря на отсутствие конкретных оснований для резкого снижения курса российской валюты, прогнозы, появившиеся в СМИ, о достижении долларом отметки в 110 рублей, могут сбыться.

Такие прогнозы были представлены в докладе «Росконгресса». Антонов пояснил, что на данный момент торговый диапазон для доллара колеблется между 92,5 и 101 рублем, и верхняя граница этого диапазона может оставаться в силе до следующего заседания Банка России.

«Если на финансовых рынках произойдут события, которые вызовут резкое изменение обстановки, и курс доллара перекроет уровень в 101 рубль, то возможно будет необходимо пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей», - добавил аналитик.
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Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам, возможно и для своей ипотеки
20 сентября 2023, 00:33

Фото: istockphoto.com/gopixa

Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, а также не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
«В связи с повышением ключевой ставки Центрального Банка, мы рассматриваем возможность внесения корректив в ставки наших базовых ипотечных программ. Кроме того, в ближайшие дни Сбербанк намерен повысить ставки на некоторые вклады, с целью сделать наши предложения по депозитам более привлекательными для наших клиентов», — заявили в банке.
Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику в июле в ответ на увеличение инфляционных рисков, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако, внезапное ослабление рубля усилило инфляционные ожидания, и в августе регулятор принял решение увеличить ставку на 3,5 процентных пункта, достигнув 12% годовых.

В сентябре текущего года регулятор снова увеличил ключевую ставку на 1 процентный пункт, устанавлив её на уровне 13% годовых.

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Подмосковная кондитерская компания расширит производство на 40 тыс кв м
19 сентября 2023, 21:08

Фото: Минсельхозпрод МО

Компания «Деловое партнёрство» расширяет производство в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Предприятие производит кондитерскую продукцию, снеки, орехи, сухофрукты и топпинги для молочной промышленности.
Компания начала строить новый производственный корпуса площадью около 40 тыс кв м. Новый корпус позволит нарастить объемы в 2,5 раза и производить свыше 50 тыс тонн продукции в год. Объём инвестиций составит 5,5 млрд рублей. На предприятии планируют создать 70 рабочих мест.
 
Сейчас завершены проектные работы, получено разрешение, начато строительство. Первый этап работ предполагается завершить в конце следующего года, второй – к началу 2027-го.
 
Компания производит драже в глазури, фруктовые батончики в шоколаде, шоколадные конфеты, занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов. Предприятие выпускает кондитерскую продукцию по специально разработанным рецептурам под собственными торговыми марками BIENNALE и Gloriss by BIENNALE, которые реализуются во всех крупных торговых сетях.
 
Продукция BIENNALE экспортируется в страны СНГ, Объединённые Арабские Эмираты и Китай.

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ГК «Двери Ягуар»

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В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения

 

#минсельхозпрод мо
#производство
#кондитерские изделия
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ГК «Двери Ягуар»
19 сентября 2023, 20:17

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил группу компаний «Двери Ягуар», где изготавливают межкомнатные и входные двери. Он осмотрел новые производственные цеха и помещения, в которых делают реновацию для расширения производства, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Видели те цеха, которые нам показывали в прошлом году как заброшенные. Сегодня это малярные, чистые специальные комнаты с необходимым современным оборудованием. Это позволяет делать качественную продукцию», – сказал Каторов.  
Сейчас производственные и складские помещения ГК «Двери Ягуар» расположены на территории 2 га. Компания реализовала проект импортозамещения по производству дверей, являющихся аналогами продукции итальянских производителей.  В пресс-службе добавили, что за последний год «Двери Ягуар» увеличили количество рабочих мест в два раза – с 97 до 180. Сегодня оборот составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Станислав Каторов с уверенностью отметил, что предприятие и дальше будет развиваться, а количество налогов и отчислений в бюджет будет продолжать расти.  
«С этой компанией у нас связана достаточно длительная история. Изначально производство ГК «Двери Ягуар» Реутова размещалось на территории 0,8 га на арендованном земельном участке. Компании была оказана помощь в выкупе этого участка, а для расширения производства подобран второй соседний земельный участок площадью 1,1 га, находящийся в частной собственности. Было также оказано содействие в его выкупе», – рассказал глава Реутова.
Он добавил, что компания хочет дальше продолжать расширяться, поэтому будет продолжаться работу по поиску дополнительных земельных ресурсов. 

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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь» 

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#станислав каторов
#реутов
#экономика
#производство
#подмосковье
#московская область
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Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь»
19 сентября 2023, 19:07

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь», посмотрел производственные помещения и оборудование, в том числе частично компенсированное в рамках государственной и муниципальной программ «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа.
«ООО «Мебеталь» производит на своей площадке в городе Реутов мебель. Компания на протяжении последних пяти лет принимала участие в конкурсных отборах на субсидирование затрат и получила финансовую поддержку на закупку оборудования более чем на 10 млн рублей. В текущем году компания закупила оборудование для обеспыливания производства и приняла участие в конкурсном отборе на оказание финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы городского округа Реутов «Предпринимательство», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.    
В пресс-службе уточнили, что ООО «Мебеталь» работает с 1998 года. Компания специализируется на изготовлении мебельных деталей корпусной мебели по индивидуальным проектам для коммерческих организаций. Производственные мощности объединяют в себе весь комплект современного и высокоточного оборудования, в том числе с ЧПУ. 
 
В 2021 году компанией реализован инвестиционный проект по строительству производственно-складского здания общей площадью 1 297 кв м. На российском рынке компания Реутова зарекомендовала себя как надёжный партнёр по производству мебельных деталей для шкафов-купе и корпусной мебели.
«Компания развивается, имеет высокий налоговый потенциал. Ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области составляют порядка 30 миллионов рублей, в т.ч. в местный бюджет около 5 миллионов рублей. Компания нуждается в дополнительных земельных ресурсах. Обсудили, где их можно найти. Будем помогать предприятию расширяться», – отметил Каторов.    
Посещая предприятия, глава Реутова общается с сотрудниками. Компания «Мебеталь» не стала исключением. В ходе беседы выяснилось, что её представители активно пользуются надземным переходом, который соединяет улицы Октября и Никольскую в Реутове, добавили в пресс-службе.    
«Важно, что люди пользуются сегодня пешеходным переходом, который открыли благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Жители Реутова видят отремонтированные улицы Никольскую и Профсоюзную», – подытожил глава Реутова.
В планах, по его словам, – дальнейшее благоустройство, в том числе на Транспортной улице. 
 
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#реутов
#станислав каторов
#завод
#мебель
#экономика
#производство
#подмосковье
#московская область
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Зерновой союз: Хлеб в России не станет дороже из-за роста цен на дизель
19 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/foodandstyle

Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский заявил, что проблемы, которые связаны с ростом цен на дизельное топливо, не окажут свое влияние на стоимость хлеба и гречки ни в этом, ни в 2024 году. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Злочевский подчеркнул, что на сегодняшний день в России очень низкие цены на зерно. Он отметил, что они упали по отношению к стоимости в прошлом сезоне в 1,5 раза.

По словам эксперта, РФ —  крупнейший мировой экспортер пшеницы, размер ее производства превосходит количество, которое необходимо внутреннему рынку, в два или три раза. 

«Если случится так, что в следующем году мы соберем зерновых культур меньше, чем в текущем, то от этого пострадает только величина экспортной выручки, а не кошелек наших граждан», — приводит слова Злочевского Общественная служба новостей.

Он также добавил, что зерно и хлебобулочные изделия — это величины, которые не зависят друг от друга в вопросе ценообразования.

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#прогноз
#цены
#рф
#служба
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В Ногинске при поддержке Мининвеста построили кинотеатр и ТРЦ
19 сентября 2023, 17:47

Фото: Istockphoto / LeMusique

Компания «Армада» построила в Ногинске городского округа Богородский торгово-развлекательный центр и кинотеатр. Содействие в привлечении финансирования ей оказал штаб по работе с банками, сформированный подмосковным Мининвестом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки компании привлекли гарантийный фонд Московской области. В результате в октябре прошлого года инвестор получил два кредита в двух российских банках на 200 млн рублей. Это и позволило компании реализовать крупный инвестиционный проект.
 
Кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли 15 сентября. Он сможет ежемесячно принимать до 40 тыс посетителей. В здании также работают рестораны, кафе, детская площадка, салоны связи и аптека. 
 
Региональный штаб по взаимодействию с банками был сформирован по инициативе Мининвеста Московской области в прошлом году. Штаб оперативно решает вопросы, возникающие при получении предпринимателями кредитов в банках. 
 
Для обращения в штаб бизнес может воспользоваться сервисом обратной связи, расположенном на инвестиционном портале Московской области. Все заявки обрабатываются в течение суток.

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#экономика
#мининвест мо
#кинотеатры
#строительство
#подмосковье
#московская область
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«У нас просто нет денег»: Зерновой союз предупредил о проблемах с урожаем
Глава РЗС предупредил о проблемах с зерном в 2024 году из-за нехватки денег
19 сентября 2023, 15:54

Фото: IStock/Orientaly

Российские фермеры говорят о рисках срыва уборочной и посевной. Реальные цены на дизель — цены, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца взлетели вдвое. Такого резкого скачка не было еще никогда. Многие предприятия рискуют обанкротиться. Проблема осложняется тем, что у фермеров не покупают зерно.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал в эфире «Радио 1», что цена на дизель растёт ежегодно во время сбора урожая. Однако он подчеркнул, что обычно рост составляет до 10%, а в этом году топливо подорожало в два раза. 
«Цена на дизель всегда растет, когда аграрии повышают на него спрос, но в этом году это нечто умопомрачительное – 80-100 процентов составил рост. И всё это на фоне того, что с сентября нам с перестали выдавать льготные кредиты, то есть можно только по коммерческим ставкам деньги привлекать. Также государство применяет пошлинные квоты, из-за чего у нас просто нет денег», — сказал Злочевский. 
По словам эксперта, в этом году сбор урожая доведут до конца, однако засеивать территории на будущий год будут на оставшиеся деньги. 
«Центробанк поднял ключевую ставку, а в бюджете не заложена компенсация по повышенной ключевой ставке, и в результате денег не осталось. К тому же пошлины отняли вообще весь жирок, который был накоплен в сезоне 2021-2022 года, и уже в прошлом сезоне в 2022-2023 году весь этот жирок испарился. Но сбор мы проведём в любом случае, а вот сколько хватит на сев – не знаю. Будет делать по остаточному принципу: сколько денег будет – столько и посадим. И если наш рынок мы еще обеспечим, то на экспорт может не хватить», — добавил Злочевский. 
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#топливо
#сев
#экспорт
#льготныезерно
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Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года
«АБ-Центр»: до конца года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%
19 сентября 2023, 15:34

Фото: iStock/kuppa_rock

Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов заявил, что до конца 2023 года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Плугова, рост цен на яйца объясняется несколькими факторами: сезоном и падением рубля. Из-за того, что ослабевает нацвалюта, дорожает оборудование и импортные кормовые добавки.

«Продукция птицеводства в целом дорожает. В том числе из-за колебаний курсов валюты, роста цен на кормовые добавки, оборудование, тарифов на электричество», — приводит слова Плугова NEWS.ru.

Гендиректор «АБ-Центра» отметил, что весной оптовая цена на говядину поставила рекорд, летом стоимость немного уменьшилась. При этом до конца 2023 года розничные цены на мясную продукцию могут увеличиться еще на 5%.

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#рф
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Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу
Илон Маск отреагировал в X на размер госдолга США восклицательным знаком
19 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Sundry Photography

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал только одним символом на пост в соцсети Х о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов.
«!», — написал в своем блоге Маск.

Ранее на сайте американского минфина появилась информация о том, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. По состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.

Напомним, 3 июня президент США Джо Байден утвердил «Закон о налоговой ответственности от 2023 года», который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году 886 млрд долларов будет выделено на оборону, 121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, 637 млрд долларов — на другие необоронные программы.

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