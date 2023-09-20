Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение в интервью агентству «Прайм», что несмотря на отсутствие конкретных оснований для резкого снижения курса российской валюты, прогнозы, появившиеся в СМИ, о достижении долларом отметки в 110 рублей, могут сбыться.
«Если на финансовых рынках произойдут события, которые вызовут резкое изменение обстановки, и курс доллара перекроет уровень в 101 рубль, то возможно будет необходимо пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей», - добавил аналитик.Читайте также:
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